La Tricolor comandada por Sebastián Beccacece, logró una clasificación histórica a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 2-1 a Alemania. Ahora tendrá otro duro compromiso ante un anfitrión: Ecuador vs. México juegan hoy, martes 30 de junio en el Estadio Banorte, a partir de las 19:00 horas (tiempo de Ciudad de México), en un duelo a vida o muerte por el pase a los octavos de final . ¿Quieres ver el partido desde tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en español para Estados Unidos estará a cargo de Telemundo Deportes, mientras que el streaming podrá seguirse mediante Telemundo Deportes En Vivo, además de otras plataformas compatibles con la señal del canal.

Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido México vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO por 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Ecuador vs. México por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo Deportes mediante su aplicación oficial con acceso a un proveedor de televisión participante y a través de distintas plataformas OTT compatibles con la señal del canal. Dependiendo de tu servicio de televisión y ubicación, estas son las principales alternativas para seguir el duelo entre Ecuador vs. México por los 16vos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

App Telemundo (iOS y Android) : permite acceder a la señal en vivo iniciando sesión con un proveedor de televisión. También ofrece contenido exclusivo, repeticiones y compatibilidad con Chromecast y AirPlay.

: permite acceder a la señal en vivo iniciando sesión con un proveedor de televisión. También ofrece contenido exclusivo, repeticiones y compatibilidad con Chromecast y AirPlay. Telemundo Deportes En Vivo : plataforma oficial para seguir la cobertura deportiva de la cadena desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

: plataforma oficial para seguir la cobertura deportiva de la cadena desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles. Peacock : incluye gran parte del contenido deportivo y de entretenimiento de NBCUniversal. Dependiendo de los derechos vigentes, ofrece programación relacionada con la Copa Mundial FIFA 2026.

: incluye gran parte del contenido deportivo y de entretenimiento de NBCUniversal. Dependiendo de los derechos vigentes, ofrece programación relacionada con la Copa Mundial FIFA 2026. Hulu + Live TV : incorpora la señal local de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, además de DVR ilimitado y acceso multidispositivo.

: incorpora la señal local de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, además de DVR ilimitado y acceso multidispositivo. YouTube TV : ofrece Telemundo en las ciudades donde la estación local está disponible, junto con almacenamiento en la nube para grabaciones.

: ofrece Telemundo en las ciudades donde la estación local está disponible, junto con almacenamiento en la nube para grabaciones. Fubo: uno de los servicios de streaming deportivos más populares en Estados Unidos, con acceso a Telemundo en sus principales paquetes de televisión en vivo.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Ecuador vs. México por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu proveedor de televisión por cable, satélite o fibra óptica en Estados Unidos, aquí te mostramos algunos de los principales mercados donde podrás seguir el partido entre Ecuador vs. México correspondiente a los 16vos de final del Mundial FIFA 2026.

Telemundo en Albuquerque, Nuevo México

Canal 2 en señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Austin, Texas

Canal 42.2 de señal local

Canal 55 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Bakersfield, California

Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Baltimore, Maryland

Canal 4.3 de señal local

Canal 565 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en el Bronx, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Brooklyn, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Buffalo, Nueva York

Canal 60 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte

Canal 9.2 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cincinnati, Ohio

Canal 25 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cleveland, Ohio

Canal 6 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Colorado Springs, Colorado

Canal 13.2 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Columbus, Ohio

Canal 23.3 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Denver, Colorado

Canal 25 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Detroit, Michigan

Canal 611 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en El Paso, Texas

Canal 48 de señal local

Canal 11 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Lauderdale, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Worth, Texas

Canal 30 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fresno, California

Canal 51 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Indianápolis, Indiana

Canal 47 de señal local

Canal 245 de Xfinity

Canal 355 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Jacksonville, Florida

Canal 30.4 de señal local

Canal 221 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Las Vegas, Nevada

Canal 39 de señal abierta

Canal 9 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Louisville, Kentucky

Canal 358 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Memphis, Tennessee

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Milwaukee, Wisconsin

Canal 17 de señal local

Canal 27 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Minneapolis, Minnesota

Canal 25 de señal abierta

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma

Canal 30 de señal local

Canal 5 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Filadelfia, Pensilvania

Canal 62 de señal local

Canal 24 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania

Canal 565 en Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Portland, Oregón

Canal 29 de señal local

Canal 26 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Sacramento, California

Canal 33 de señal local

Canal 25 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Louis, Misuri

Canal 45 de señal local

Canal 333 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Paul, Minnesota

Canal 25 de señal local

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Salt Lake City, Utah

Canal 20 de señal local

Canal 20 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Antonio, Texas

Canal 60 de señal local

Canal 17 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Diego, California

Canal 48 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Francisco, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San José, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Seattle, Washington

Canal 7.4 de señal local

Canal 326 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tucson, Arizona

Canal 40 de señal local

Canal 10 de Cox

Canal 10 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington, Distrito de Columbia

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. México por el Mundial 2026 con Telemundo Deportes

Partido : Ecuador vs. México , por los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026.

: , por los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026. Canal de TV (español en Estados Unidos) : Telemundo Deportes.

: Telemundo Deportes. Canal de TV (inglés) : FOX Network.

: FOX Network. Streaming : Telemundo Deportes En Vivo, FOX One y fuboTV.

: Telemundo Deportes En Vivo, FOX One y fuboTV. Radio : SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

: SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio. Horario : 21 horas ET / 18 horas PT.

: 21 horas ET / 18 horas PT. Estadio : Estadio Banorte.

: Estadio Banorte. Lugar: Ciudad de México (México).

México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)