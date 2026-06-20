La segunda fecha del Grupo E presenta un escenario de máxima exigencia para Ecuador. Con la necesidad de recuperar terreno tras un debut adverso, la Tri se medirá ante Curazao este sábado 20 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT) y representa una oportunidad decisiva para que ambos seleccionados mantengan vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece dejó sensaciones positivas en varios tramos de su estreno frente a Costa de Marfil, pero regresó con las manos vacías. Ahora, Ecuador está obligado a convertir esas buenas intenciones en resultados para evitar que la clasificación se complique antes de tiempo. Curazao atraviesa una situación similar luego de caer ante Alemania en la jornada inaugural y buscará sorprender para reengancharse en la lucha por la siguiente ronda.

Con figuras como Moisés Caicedo, Enner Valencia, Piero Hincapié, Willian Pacho y la joven promesa Kendry Páez, la selección ecuatoriana intentará imponer su jerarquía desde el arranque. Sin embargo, el combinado caribeño confía en la experiencia de jugadores como Leandro Bacuna y Jürgen Locadia para dar batalla en un compromiso que promete intensidad de principio a fin.

Para los aficionados que seguirán el partido desde Estados Unidos, la transmisión EN VIVO estará disponible por Telemundo Deportes, Universo y Fox Sports 1 (FS1), además de diversas plataformas de streaming compatibles con Smart TV, computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo Deportes en streaming mediante su aplicación oficial con acceso de proveedor de TV y también a través de plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026. Estas son algunas de las mejores opciones para seguir el partido entre Ecuador y Curazao EN VIVO en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS y Android)

Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay.

Peacock

La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026.

Hulu + Live TV

Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario.

YouTube TV

Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos.

fuboTV

Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles.

FOX One

La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos, aquí tienes una guía con algunos de los principales mercados donde estará disponible la cobertura del partido entre Ecuador y Curazao.

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal abierta

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal abierta

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal abierta

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal abierta

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canales 5.3 y 44 de señal abierta

Canal 4 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal abierta

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Los Ángeles, California

Telemundo 52 en señal abierta

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal abierta

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Curazao

Ecuador vs. Curazao Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Hora: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT Canales de TV: Telemundo, Universo y Fox Sports 1 (FS1)

Telemundo, Universo y Fox Sports 1 (FS1) Streaming: Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV

Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium

GEHA Field at Arrowhead Stadium Ciudad: Kansas City, Misuri

Kansas City, Misuri Capacidad: Más de 76,000 espectadores

Ecuador afronta una auténtica final anticipada en la fase de grupos del Mundial 2026. Con la necesidad de sumar sus primeros puntos y mantenerse con opciones de clasificación, la Tri buscará imponerse a Curazao en un partido que promete emociones de principio a fin para toda la comunidad latina en Estados Unidos.

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)