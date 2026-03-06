Empieza el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en esta parte del mundo. Este viernes 6 de marzo, uno de los primeros enfrentamientos de la Jornada 1 será el de Cuba vs. Panamá, desde el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, duelo que será transmitido por la señal de Tele Rebelde en territorio cubano a partir de las 11:00 a.m. La Habana. Cuba es la favorita en el papel, pero los panameños buscarán dar el golpe sobre la mesa y demostrar que pueden pelear un cupo a la siguiente instancia.

SAN JUAN (PUERTO RICO), 06/03/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el juego entre Cuba y Panamá este viernes 6 de marzo por la Jornada 1 del Clásico Mundial de Béisbol 2026. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON PERPLEXITY AI PARA GESTIÓN MIX

¿Cómo ver Tele Rebelde EN VIVO por Internet, Cuba vs. Panamá por Clásico Mundial 2026?

La transmisión de Tele Rebelde por Internet está disponible únicamente para el territorio cubano, donde puedes seguir todos los encuentros del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en la mejor calidad. Mencionar que esta señal va únicamente por su página web oficial, por lo que aquí te dejo con el link para que puedas seguir el juego de Cuba vs. Panamá minuto a minuto por la Jornada 1 de este campeonato.

¿Dónde ver Tele Rebelde EN VIVO, Cuba vs. Panamá por Clásico Mundial 2026?

Tele Rebelde es el canal dedicado exclusivamente al contenido deportivo en Cuba y ocupa las señales SD-2 y HD-2 en el país, por lo que tienes opciones para verlo en calidad estándar y en alta definición. Además, cuenta con 15 horas de transmisiones deportivas y será el canal que va a pasar en sus totalidad los juegos del torneo Premier 12, que se va a disputar tanto en México (Grupo A) como en China Taipei (Grupo B donde se encuentra Cuba).

Cabe señalar que en Cuba se utiliza la Señal Digital Terrestre y en dicho país los canales van del 14 al 17, ocupando Tele Rebelde este último número de canal.

Cuba vs. Panamá EN VIVO: hora, TV y dónde ver por Clásico Mundial 2026

Fecha: viernes 6 de marzo de 2026

viernes 6 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Hiram Bithorn, en San Juan

Estadio Hiram Bithorn, en San Juan Horario: 11:00 a.m. La Habana / 11:00 a.m. ET

11:00 a.m. La Habana / 11:00 a.m. ET Canal TV y Streaming: Tele Rebelde