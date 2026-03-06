Cuba y Panamá encenderán la chispa del Grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este viernes 6 de marzo, el Estadio Hiram Bithorn de San Juan será testigo del primer rugido caribeño del torneo, cuando ambos equipos salten al diamante desde las 11:00 de la mañana (hora de La Habana y Ciudad de Panamá / 11:00 a.m. ET / 8:00 a.m. PT). Un duelo con historia, orgullo y mucho más que clasificación en juego: es identidad, pasión y legado beisbolero.

La selección cubana, con Germán Mesa al mando, buscará imponer su jerarquía y demostrar que el “Team Asere” sigue siendo sinónimo de fuego y precisión al bate. En casa, los fanáticos podrán vivir el juego en directo por Tele Rebelde (canal 2), además de su señal digital SD-2 y HD-3 en la TDT. También estará disponible en telerebelde.icrt.cu y en la plataforma Teveo. Para los que sigan a la distancia, la transmisión se podrá sintonizar a través de TV Cubana y Cubavisión Internacional.

Del otro lado del diamante, Panamá, bajo la dirección de José Mayorga, llega con hambre de revancha y una generación que quiere escribir su propio capítulo dorado. Los panameños podrán seguir la acción por RPC y Medcom Go, o disfrutar de la cobertura internacional por ESPN Deportes y la plataforma Disney Plus Premium.

Los fanáticos de Estados Unidos tampoco se quedarán atrás: FOX Sports, FOX One, FS1, la app de FOX Sports, Tubi y Fubo ofrecerán la señal completa del choque.Cuba y Panamá no solo abren el calendario del Grupo A: abren la puerta a la emoción pura del béisbol mundial.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Cuba vs. Panamá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming Cuba 11:00 Tele Rebelde Panamá 11:00 RPC Televisión, Medcom Go, ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos 11 a.m. / 8 a.m. FOX Sports, FOX One, FS1, la app de FOX Sports, Tubi y Fubo