Argentina vs. Perú y Chile vs. Canadá juegan en simultáneo este sábado 29 de junio desde las 20:00 horas ET por la clasificación a cuartos de final de la Copa América 2024. La Albiceleste confirmó en la segunda fecha su pase a la siguiente instancia; sin embargo, los otros tres equipos dependen de algunos resultados para lograr el primer objetivo. Sigue aquí la tabla de posiciones EN VIVO y EN DIRECTO del grupo A del torneo continental.

TABLA DE POSICIONES EN VIVO, GRUPO A - COPA AMÉRICA 2024

# GRUPO A PJ G E P GF GC DF PTS 1° Argentina 3 2 0 0 3 0 3 6 2° Canadá 3 1 0 1 1 2 -1 3 3° Chile 3 0 1 1 0 1 -1 1 4° Perú 3 0 1 1 0 1 -1 1

¿Qué necesita Chile para clasificar a cuartos de final de Copa América 2024?

Chile clasifica a cuartos de final si derrota a Canadá en el último partido, que se jugará en el Exploria Stadium de Orlando, siempre que Perú no derrote a la ya clasificada Argentina en la última jornada.

Si Perú sumar cuatro unidades, entrará a definir, como primer criterio, la diferencia de gol.

Con un empate o una derrota de Chile, el elenco canadiense quedaría arriba en la tabla y la Roja se despediría en la fase de grupos después de 20 años en una Copa América.

¿Qué necesita Perú para clasificar a cuartos de final de Copa América 2024?

Perú debe ganarle a Argentina (quedaría con seis puntos) en la última jornada y sumar cuatro puntos

Y luego opción 1: Chile debe ganarle a Canadá (quedaría con tres puntos) y sumar cuatro puntos, pero Perú debe superar a Chile en la diferencia de gol

Opción 2: Canadá empatar con Chile (quedaría con dos puntos) y sumar cuatro puntos, pero Perú debe superar a Canadá en diferencia de gol

¿Qué necesita Canadá para clasificar a cuartos de final de Copa América 2024?