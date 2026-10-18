Real Madrid y Sevilla FC medirán fuerzas este domingo 18 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026/27 . El partido está programada para las 16:00 horas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; 15:00 en Bolivia y Venezuela; 14:00 en Ecuador, Colombia y Perú; 13:00 Tiempo del Centro de México. El público mexicano podrá seguir las incidencias del partido Real Madrid vs. Sevilla FC en vivo por la señal oficial de SKY Sports por televisión y streaming online desde cualquier plataforma digital.

El equipo merengue dirigido por José Mourinho se ubica en la 4.ª posición con 18 puntos (6 victorias y 2 derrotas). Si bien llega tras vencer 1-0 al Villarreal en la fecha anterior, viene de disputar un exigente partido frente a la Roma en la Champions League a mitad de semana que terminó con un 4-3 a su favor. Los blanquirrojos, por su parte, se encuentran en la 5.ª posición con 14 puntos (4 victorias, 2 empates y 2 derrotas) y en su último compromiso liguero, rescataron un vibrante empate 3-3 como visitante ante el Levante.

Conoce dónde ver el duelo entre Real Madrid y Sevilla FC por la Jornada 9 de LaLiga 2026. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Sevilla por la Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Sevilla por la Fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

El enfrentamiento entre Real Madrid y Sevilla FC correspondiente a la jornada 9 de LaLiga emitida por Movistar Plus+ será un espectáculo imperdible. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Depor

Real Madrid vs. Sevilla: datos del partido de LaLiga

Partido : Real Madrid vs. Sevilla por la Fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026/27

: Real Madrid vs. Sevilla por la Fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026/27 Fecha : Domingo, 18 de septiembre de 2026

: Domingo, 18 de septiembre de 2026 Hora : 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 12:00 p.m PT

: 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 12:00 p.m PT Lugar : Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España.

: Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España. TV / Streaming en México: Sky Sports, Sky+ e izzi