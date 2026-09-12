Real Madrid CF y Rayo Vallecano medirán fuerzas este sábado 12 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2026/27 . El partido se jugará desde las 16:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; 15:00 en Bolivia, Chile y Venezuela; y 14:00 en Ecuador, Colombia y Perú. El público mexicano podrá seguir el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la señal oficial de SKY Sports por televisión y streaming online desde cualquier plataforma digital.

Desde que José Mourinho tomó las riendas del equipo tras el Mundial 2026, los merengues tuvieron un arranque con puntaje perfecto (9 puntos de 9 posibles) tras encadenar aplastantes triunfos, pero sufrieron un traspié en la fecha pasada tras perder por la mínima diferencia ante Real Betis y se alejó momentáneamente del liderato de la tabla del torneo español con su archirrival FC Barcelona en la pelea por el título. Los Rayistas de Beñat San José, por su parte, vienen con la confianza a tope después de haber ganado su último encuentro 3-2 ante el Racing de Santander, aunque mermado por las bajas.

Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO por TV y Streaming Online por la jornada 5 de LaLiga. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la Fecha 5 de LaLiga EA Sports 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Conoce cómo ver por TV y online el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN DIRECTO por la jornada 5 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag)

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: datos del partido de LaLiga

Partido : Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la Fecha 5 de LaLiga EA Sports 2026/27

: Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la Fecha 5 de LaLiga EA Sports 2026/27 Fecha : Sábado, 12 de septiembre de 2026

: Sábado, 12 de septiembre de 2026 Hora : 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 12:00 p.m PT

: 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 12:00 p.m PT Lugar : Estadio Ciudad de Valencia, ubicado en Valencia, España.

: Estadio Ciudad de Valencia, ubicado en Valencia, España. TV / Streaming en México: Sky Sports, Sky+ e izzi