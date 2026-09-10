Este sábado 12 de septiembre, Real Madrid recibirá a Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu por la quinta jornada de LaLiga EA Sports. El partido iniciará a las 21:00 (ESP), 16:00 (ARG/CHI/URU), 14:00 (COL/PER/ECU) y 13:00 (MEX) , y se podrá ver en vivo y en directo por la señal de DAZN. Tras perder contra el Betis y ganar por la mínima al Inter de Milán en la Champions League, el conjunto liderado por José Mourinho aún no logra consolidar un rendimiento sólido.

Uno de los puntos que cuestionan los hinchas es la falta de eficacia. Vinícius aún no logra ser determinante en el ataque. Mbappé es el goleador del equipo, pero le cuesta comprenderse con el brasileño. Jude Bellingham es el jugador que rompe líneas, recupera y apoya en la ofensiva, uno de los más regulares.

En la defensa, la dupla Dean Huijsen y Konaté aún no es sólida. Ante el Inter de Milán, el conjunto blanco sufrió cada vez que su rival buscó el arco. Sin embargo, Thibaut Courtois respondió cuando fue exigido y salvó su portería en más de una ocasión.

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Horario, TV y dónde ver el Real Madrid - Rayo Vallecano en directo por LaLiga

Fecha : Sábado 12 de septiembre de 2026

: Sábado 12 de septiembre de 2026 Partido : Real Madrid vs. Rayo Vallecano, por la Jornada 5 de LaLiga 2025

: Real Madrid vs. Rayo Vallecano, por la Jornada 5 de LaLiga 2025 Hora : 21:00 peninsular (20:00 en Islas Canarias)

: 21:00 peninsular (20:00 en Islas Canarias) Canal : DAZN

: DAZN Streaming : DAZN Spain y Movistar Plus

: DAZN Spain y Movistar Plus Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España)