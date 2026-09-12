La Jornada 5 de LaLiga 2026 promete partidos de alto calibre. Uno de ellos es el Real Madrid contra Rayo Vallecano, que se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu este sábado 12 de septiembre desde las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de CDMX / 12:00 pm PT. A continuación, te detallamos qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Rayo si te encuentras en México, Estados Unidos y España.
Bajo la dirección de José Mourinho, los merengues quieren dar vuelta a la página tras sufrir su primera derrota de la temporada en el torneo local ante el Real Betis por la mínima diferencia y repetir la hazaña lograda entre semana tras derrotar por 2-1 al Inter de Milán en su estreno en la fase de liga de la Champions League. Por su parte, los Franjirrojos, comandado por Beñat San José, vienen de ganar su último encuentro 3-2 ante el Racing de Santander, pero saltará con una alineación alterna debido a las bajas por lesión en su plantilla.
¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026-27?
Este sábado 12 de septiembre se podrá ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga EA Sports 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App
- México: Sky Sports Mexico, Sky+izzi
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Francia: DAZN France, Disney+ Premium
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Amazon Prime Video, CazéTV
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 4 Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte
- El Salvador: ViX, Sky Sports Norte
- Nicaragua: ViX, Sky Sports Norte
- República Dominicana: ViX, Sky Sports Norte