La Jornada 5 de LaLiga 2026 promete partidos de alto calibre. Uno de ellos es el Real Madrid contra Rayo Vallecano, que se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu este sábado 12 de septiembre desde las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de CDMX / 12:00 pm PT . A continuación, te detallamos qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Rayo si te encuentras en México, Estados Unidos y España.

Conoce los horarios y qué canales de TV transmiten el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO HOY 12 de septiembre por LaLiga. (Foto: Composición Mag)

Bajo la dirección de José Mourinho, los merengues quieren dar vuelta a la página tras sufrir su primera derrota de la temporada en el torneo local ante el Real Betis por la mínima diferencia y repetir la hazaña lograda entre semana tras derrotar por 2-1 al Inter de Milán en su estreno en la fase de liga de la Champions League. Por su parte, los Franjirrojos, comandado por Beñat San José, vienen de ganar su último encuentro 3-2 ante el Racing de Santander, pero saltará con una alineación alterna debido a las bajas por lesión en su plantilla.

MADRID, COMUNIDAD DE MADRID (ESPAÑA), 12/09/2026.- DAZN transmitirá EN DIRECTO el partido entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la quinta jornada de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Imagen creada con la IA de Gemini.

¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026-27?

Este sábado 12 de septiembre se podrá ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga EA Sports 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App

México: Sky Sports Mexico, Sky+izzi

España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Francia: DAZN France, Disney+ Premium

Alemania: DAZN Deutschland

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: Amazon Prime Video, CazéTV

Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 4 Sur

Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte

El Salvador: ViX, Sky Sports Norte

Nicaragua: ViX, Sky Sports Norte

República Dominicana: ViX, Sky Sports Norte