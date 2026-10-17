Este sábado 17 de octubre, Real Betis recibirá a Barcelona en el Estadio La Cartuja, Sevilla, por la novena jornada de LaLiga. Este emocionante partido está pactado para empezar a las 10:30 horas de México. El equipo de Manuel Pellegrini llega a este importante compromiso con la moral al tope. Derrotaron a Porto en la Champions League y ahora buscan dar el golpe contra el líder del campeonato, quien tiene puntaje perfecto y está invicto.

El ‘Ingeniero’ logró consolidar una idea de juego, donde Isco es su principal elemento. Abde Ezzalzouli y Antony también están atravesando un buen momento deportivo. Por el estilo de Barcelona, Real Betis tendrá que apostar una postura defensiva, buscando el contragolpe y llevar la disputa por el balón en el mediocampo.

Barcelona goleó a Galatasaray en la Champions League y para muchos es el mejor equipo europeo en la actualidad. Lamine Yamal es su principal estrella. Se las ingenia para superar la marca de sus contrincantes y tiene una efectividad cada vez que pisa el área. Raphinha es el capitán y goleador de los azulgranas. El brasileño se entiende a la perfección con el español y está fino de cara al arco.

¿Cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Real Betis por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

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Horario, TV y dónde ver Barcelona vs. Real Betis en vivo por LaLiga

Fecha: Sábado 17 de octubre

Sábado 17 de octubre Partido: Barcelona vs. Real Betis

Barcelona vs. Real Betis Horario: 10:30 horas (CDMX)

10:30 horas (CDMX) Canal TV / Streaming: Sky Sports y Sky Plus+

Sky Sports y Sky Plus+ Lugar: Estadio La Cartuja, Sevilla.