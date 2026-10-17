FC Barcelona se medirá con Real Betis en el choque más esperado de la Jornada 9 de LaLiga transmitido en vivo por la plataforma DGO de DIRECTV. | Crédito: Composición Gestión Mix
FC Barcelona se medirá con Real Betis en el choque más esperado de la Jornada 9 de LaLiga transmitido en vivo por la plataforma DGO de DIRECTV. | Crédito: Composición Gestión Mix
Piero Hatto
mailPiero Hatto

Este sábado 17 de octubre, los azulgranas pondrán su invicto de ocho partidos sin conocer la victoria y sendos triunfos por goleada al visitar a la revelación de la temporada en un encuentro de alto calibre en el Estadio La Cartuja de Sevilla válido por la Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026-27. No te pierdas el partido FC Barcelona vs. Real Betis EN VIVO a través de la señal de DIRECTV, encuentro que arrancó a las 11:30 Perú y Colombia / 13:30 Argentina y Chile.

No te pierdas en directo ni una sola jugada colectiva del compromiso FC Barcelona vs. Real Betis por la pantalla de Movistar LaLiga TV. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Depor
No te pierdas en directo ni una sola jugada colectiva del compromiso FC Barcelona vs. Real Betis por la pantalla de Movistar LaLiga TV. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Depor

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Betis CF por LaLiga 2026-27?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro FC Barcelona vs. Real Betis CF EN VIVO y EN DIRECTO para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.

¿Cómo ver DGO ONLINE, FC Barcelona vs. Real Betis CF por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura de LaLiga 2026-27.

Pasos para ver FC Barcelona vs. Real Betis CF en DGO

  1. Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
  2. Iniciar sesión con una cuenta activa.
  3. Seleccionar la señal de DSports.
  4. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con:

Computadoras

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

  • Android
  • iPhone

Tablets

  • Android
  • iPad

Smart TV y streaming

  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Apple TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast
Consulta dónde ver el duelo entre FC Barcelona y Real Betis por la jornada 9 de LaLiga 2026. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Consulta dónde ver el duelo entre FC Barcelona y Real Betis por la jornada 9 de LaLiga 2026. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Real Betis CF EN VIVO por LaLiga

  • Fecha: Sábado, 17 de octubre de 2026
  • Partido: FC Barcelona vs. Real Betis CF por la jornada 9 de LaLiga 2026-2027
  • Hora: 10:30 (MEX), 11:30 (PER/ECU/COL), 12:30 (BOL/VEN), 13:30 (ARG/BRA/CHI/PAR/URU), 18:30 (ESP)
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DGO
  • Estadio: La Cartuja
  • Ciudad: Sevilla
  • País: España
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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