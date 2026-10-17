Este sábado 17 de octubre, los azulgranas pondrán su invicto de ocho partidos sin conocer la victoria y sendos triunfos por goleada al visitar a la revelación de la temporada en un encuentro de alto calibre en el Estadio La Cartuja de Sevilla válido por la Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026-27. No te pierdas el partido FC Barcelona vs. Real Betis EN VIVO a través de la señal de DIRECTV, encuentro que arrancó a las 11:30 Perú y Colombia / 13:30 Argentina y Chile.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Betis CF por LaLiga 2026-27?
DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro FC Barcelona vs. Real Betis CF EN VIVO y EN DIRECTO para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.
Canales de DIRECTV Sports
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.
¿Cómo ver DGO ONLINE, FC Barcelona vs. Real Betis CF por streaming?
A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura de LaLiga 2026-27.
Pasos para ver FC Barcelona vs. Real Betis CF en DGO
- Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
- Iniciar sesión con una cuenta activa.
- Seleccionar la señal de DSports.
- Acceder a la transmisión en vivo del partido.
¿En qué dispositivos puedo ver DGO?
La plataforma es compatible con:
Computadoras
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Mozilla Firefox
Teléfonos móviles
- Android
- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y streaming
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Real Betis CF EN VIVO por LaLiga
- Fecha: Sábado, 17 de octubre de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Real Betis CF por la jornada 9 de LaLiga 2026-2027
- Hora: 10:30 (MEX), 11:30 (PER/ECU/COL), 12:30 (BOL/VEN), 13:30 (ARG/BRA/CHI/PAR/URU), 18:30 (ESP)
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DGO
- Estadio: La Cartuja
- Ciudad: Sevilla
- País: España