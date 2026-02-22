Presta atención. Hoy, domingo 22 de febrero, por la Fecha 25 de LaLiga 2025-26, se miden Barcelona y Levante en el Spotify Camp Nou , en un partido que promete tener muchas emociones. Los azulgranas buscarán un triunfo para tratar de recuperar el primer lugar de LaLiga. El compromiso iniciará a las 9:15 a.m. (hora en el Centro de México) y podrá ser visto en territorio mexicano a través de SKY Sports . A continuación, conoce cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO por esa señal.

El FC Barcelona, que es dirigido por el técnico Hansi Flick, llega a este encuentro luego de perder 2 a 1 contra Girona en su último partido por LaLiga. Este resultado provocó que cayera a la segunda posición de LaLiga, por debajo del líder Real Madrid, su clásico rival. Levante, por su lado, llega a este duelo luego de sufrir una derrota 0-2 en el derbi contra Valencia.

¿Cómo ver EN VIVO el partido Barcelona vs. Levante por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Barcelona vs. Levante por LaLiga a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Levante por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Barcelona vs. Levante por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

