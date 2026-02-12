La Copa del Rey 2026 entra en su fase más apasionante y lo hace con un cruce que huele a final anticipada. Este jueves 12 de febrero, Atlético Madrid y Barcelona se enfrentarán en el partido de ida de las semifinales, un duelo de alto voltaje que promete intensidad, estrategia y emociones fuertes desde el primer minuto. El sorteo no fue benevolente: puso frente a frente a dos gigantes que llegan con ambición máxima y la necesidad de golpear primero en una eliminatoria que se definirá en 180 minutos.

El Barcelona aterriza en esta instancia tras superar al Albacete en una serie exigente y con el objetivo del triplete bien marcado en el horizonte. El equipo de Hansi Flick sigue firme en su lucha por el liderato de LaLiga y avanza con autoridad en la UEFA Champions League, lo que alimenta la ilusión de su afición. Sin embargo, el desafío no podría ser mayor: enfrente estará un Atlético de Madrid acostumbrado a este tipo de batallas, en la única ronda del torneo del KO que se juega a doble partido, un formato que exige cabeza fría, máxima concentración y jerarquía para dar el primer paso rumbo a la final en el Estadio de La Cartuja

¿Cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Atlético Madrid por Copa del Rey 2026 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Barcelona vs. Atlético Madrid por Copa del Rey 2026 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Atlético Madrid por Copa del Rey 2026 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Barcelona vs. Atlético Madrid por Copa del Rey 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Barcelona - Atlético Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026

Jueves 12 de febrero de 2026 Lugar: Estadio Metropolitano, Madrid

Estadio Metropolitano, Madrid Horario: 2:00 p.m. CDMX, 3:00 p.m. ET

2:00 p.m. CDMX, 3:00 p.m. ET Canal TV: Sky Sports (México)

Sky Sports (México) Streaming: Sky Plus+ (México)