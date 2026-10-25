Andrea Kimi Antonelli saldrá desde la primera posición en el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1, que se disputará este domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El piloto de Mercedes buscará aprovechar la pole position para acercarse al título mundial, con Max Verstappen (Red Bull) a su lado en la primera fila e Isack Hadjar en la tercera posición. La carrera comenzará a las 14:00 horas del Tiempo de Centro de México, y podrá seguirse mediante las opciones de televisión de paga y streaming disponibles en el país.

Uno de los principales focos de atención para la afición mexicana será Sergio ‘Checo’ Pérez, quien arrancará desde la decimonovena posición con Cadillac. El piloto tapatío afrontará una carrera exigente en Austin, donde buscará remontar posiciones y aprovechar las oportunidades que surjan durante las 56 vueltas. Su actuación será uno de los puntos de interés para los seguidores mexicanos de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Estados Unidos también puede resultar decisivo en la lucha por el campeonato. Antonelli llega como líder de la clasificación con 340 puntos, una ventaja de 102 sobre su compañero George Russell, que partirá sexto, y de 111 respecto de Lewis Hamilton, quinto con Ferrari. El italiano tendrá la oportunidad de asegurar matemáticamente el título si se cumplen las condiciones necesarias al término de la carrera.

¿Cómo ver SKY Sports HD en vivo, carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2026 por la Fórmula Uno?

Además de México, Sky Sports transmite la Fórmula 1 en varios países de Centroamérica y el Caribe, entre ellos Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Para ver el Gran Premio de Estados Unidos 2026, los suscriptores deberán comprobar la disponibilidad de la señal en su paquete de televisión y consultar la guía de canales de su operador.

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¿Dónde ver SKY Plus EN VIVO, Gran Premio de Estados Unidos 2026 por streaming online?

Sky+ es la plataforma de streaming asociada a los servicios de Sky en México. La disponibilidad de los canales deportivos y los eventos de Fórmula 1 depende del paquete contratado y de las condiciones vigentes del servicio.

En la información de referencia se mencionan dos modalidades de suscripción:

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Fecha, horario, datos y dónde ver EN VIVO el GP de Estados Unidos 2026

El Gran Premio de Estados Unidos se celebrará del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2026 en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. La carrera principal está programada para el domingo y constará de 56 vueltas, con un recorrido total de 308,4 kilómetros.

Fecha de la carrera : domingo 25 de octubre de 2026.

: domingo 25 de octubre de 2026. Circuito : Circuito de las Américas, Austin, Texas.

: Circuito de las Américas, Austin, Texas. Longitud del trazado : 5,513 kilómetros.

: 5,513 kilómetros. Vueltas : 56.

: 56. Distancia total : 308,4 kilómetros.

: 308,4 kilómetros. Horario en México (centro) : 14:00.

: 14:00. Horario en Estados Unidos : 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT.

: 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT. Dónde ver en México : Sky Sports y servicios de streaming habilitados, según el paquete contratado.

: Sky Sports y servicios de streaming habilitados, según el paquete contratado. Streaming alternativo: F1 TV, sujeto a disponibilidad y condiciones territoriales.