La Fórmula 1 está en sus instancias decisivas. Este domingo 25 de octubre se realizará el Gran Premio de Estados Unidos 2026 en el Circuito de las Américas, Austin, Texas. Andrea Antonelli de Mercedes llega a tierras estadounidenses como líder de la clasificación mundial con 340 puntos. Necesita continuar sumando para mantener la diferencia con sus más cercanos perseguidores.

Precisamente, su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, es segundo con 238 puntos. Lewis Hamilton busca la remontada; es tercero con 229 unidades. En el cuarto lugar tenemos a Max Verstappen con 221 puntos. El hombre de Red Bull está teniendo destacadas presentaciones y quiere hacer historia logrando el título mundial.

La temporada de Sergio Pérez y de su escudería Cadillac no es positiva. No logró sumar puntos, pero su experiencia y capacidad para sobreponerse ante la adversidad lo posicionan como uno de los competidores a tener en cuenta en el GP de Estados Unidos. Franco Colapinto es para muchos la gran sorpresa de la F1. El argentino se posiciona en el puesto 12 de la clasificación con 27 puntos.

¿A qué hora empieza el Gran Premio de Estados Unidos 2026?

El GP de Estados Unidos es una de las carreras más esperadas por los fanáticos de la Fórmula 1. La complejidad del Circuito de las Américas nos permite disfrutar de la habilidad de los pilotos para dominar las curvas. A continuación tienes la lista completa de horarios del evento según tu localidad:

Estados Unidos: 16:00 horas (Costa Este / EDT) | 15:00 horas (Centro / CDT — hora local de Austin) | 14:00 horas (Montaña / MDT) | 13:00 horas (Pacífico / PDT)

México: 14:00 horas (tiempo del centro / CDMX) | 13:00 horas (zona del Pacífico y Noroeste)

Costa Rica: 14:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

Guatemala: 14:00 horas

Honduras: 14:00 horas

Nicaragua: 14:00 horas

Panamá: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Puerto Rico: 16:00 horas

República Dominicana: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas (horario de Brasilia)

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas (GMT)

España: 21:00 horas (península y Baleares) | 20:00 horas (Islas Canarias)

En Estados Unidos, la carrera empezará a las 16:00 horas (Costa Este / EDT) | 15:00 horas (Centro / CDT — hora local de Austin) | 14:00 horas (Montaña / MDT) | 13:00 horas (Pacífico / PDT). En México, la acción empezará a las 2:00 p.m. (CDMX). Mientras que en España, el Gran Premio de la Fórmula 1 iniciará a las 21:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO el GP de Estados Unidos en España?

En España, el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1 será transmitido EN DIRECTO por DAZN F1. Es el único canal que cuenta con los derechos audiovisuales para transmitir toda la temporada de la Fórmula 1 en territorio español. También puedes ver por F1 TV (Pro).

AUSTIN, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 25/10/2026. Resultados, tabla actualizada y todos los detalles del Gran Premio de Estados Unidos 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver EN VIVO el GP de Estados Unidos en México?

En México, la acción del Gran Premio de Estados Unidos será transmitida EN VIVO por Sky Sports en Izzi y Sky. Por este medio seguirás todas las incidencias de una de las competencias más esperadas por los fanáticos de la F1. También puedes ver por F1 TV (Pro).

¿En qué canal ver el GP de Estados Unidos 2026 en USA?

En Estados Unidos, la transmisión exclusiva y oficial de la Fórmula 1 es a través de Apple TV. También puedes ver la carrera por F1 TV Pro/Premium.

¿En qué canal ver el Gran Premio de Estados Unidos?

La transmisión EN VIVO de la carrera de Gran Premio de Estados Unidos según tu país:

Argentina: Fox Sports y Disney+

Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Ecuador: Disney+

Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua: Disney+

Reino Unido: Sky Sports F1 y NOW TV