Todo listo para uno de los duelos más esperados de estos cuartos de final. Desde el Estadio Nacional de Kingston, no te pierdas la transmisión de México vs. Jamaica EN VIVO a través de TUDN y Canal 5 de Televisa, que iniciará desde las 19:00 horas CDMX, por la Concacaf Nations League . Ambas selecciones alistan su mejor once para este encuentro de pronóstico reservado y aquí te dejo con todos los detalles para verlo en señal abierta.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Jamaica por la Liga MX?

El encuentro entre México vs. Jamaica podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Jamaica por Concacaf Nations League?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Jamaica en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Jamaica por la Concacaf Nations League

Detalle Información Partido México vs. Jamaica Competición Concacaf Nations League 2026 Fecha Sábado 14 de noviembre del 2026 Horario 19:00 horas del Centro de México Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN En Vivo Estadio National Stadium, Jamaica Ciudad Kingston