Este sábado 14 de noviembre, continúa el desarrollo de la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Desde el Estadio Nacional de Kingston, mira la transmisión de México vs. Jamaica EN VIVO a través de TV Azteca 7 y Azteca Deportes online , para seguirlo en señal abierta desde cualquier parte del territorio mexicano a partir de las 19:00 horas CDMX. Aquí te dejo con todos los detalles del juego.

¿Dónde ver TV Azteca 7, México vs. Jamaica EN VIVO GRATIS por Concacaf Nations League 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido México vs. Jamaica por la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver online TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Jamaica por Concacaf Nations League 2026?

Para ver de manera online el partido México vs. Jamaica EN VIVO GRATIS por Concacaf Nations League 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Horario, TV y cómo ver en vivo México vs. Jamaica por Concacaf Nations League 2026

Fecha : Sábado, 14 de noviembre de 2026

: Sábado, 14 de noviembre de 2026 Partido : México vs. Jamaica ida, por cuartos de final de Concacaf Nations League 2026

: México vs. Jamaica ida, por cuartos de final de Concacaf Nations League 2026 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 7:00 p.m. del Tiempo de Centro de México

: 7:00 p.m. del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Nacional de Kingston, Jamaica.