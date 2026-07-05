Duelo de dos grandes figuras en este Mundial 2026. Por los octavos de final, no te pierdas el duelo de Noruega versus Brasil, que podrás verlo en España a través de RTVE Play y La 1 HD en directo, a partir de las 22:00 hora peninsular. Este duelo contará con Erling Haaland y Vinicius Júnior cara a cara, dos de los goleadores del torneo, que prometen brindarnos un encuentro apasionante de principio a fin en el Metlife Stadium de New Jersey, escenario que también albergará la gran final de esta Copa del Mundo.
¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Noruega — Brasil por el Mundial 2026?
TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Noruega — Brasil correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Nueva Jersey.
Diales de TVE La 1 en España
- Dial 1 de Movistar Plus+
- Dial 1 de Orange TV
- Dial 1 de Vodafone TV
- Dial 1 de Mundo R
- Dial 1 de Telecable
- Dial 1 de Racctel+
- Dial 1 de Videosur
- Diales 1 y 81 de Euskaltel
- Dial 111 de Galicia R
- Dial 111 de SomTV (Andorra)
Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.
¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Noruega — Brasil por Internet?
RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.
La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.
Dispositivos compatibles con RTVE Play
- Aplicación RTVE Play para Android
- Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
- Navegadores web
- Smart TV
- Chromecast
- Android TV
- Apple TV
- Tablets
- Ordenadores
Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.
Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Noruega — Brasil por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|⚽ Partido
|Noruega — Brasil
|🏆 Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final)
|📅 Fecha
|Domingo 5 de julio de 2026
|🕑 Hora
|22:00 horas (España peninsular)
|🏟️ Estadio
|Metlife Stadium
|📍 Ciudad
|New Jersey, New York (Estados Unidos)
|📺 TV
|TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial
|📱 Streaming
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España