Piero Hatto
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Duelo de dos grandes figuras en este Mundial 2026. Por los octavos de final, no te pierdas el duelo de , que podrás verlo en España a través de RTVE Play y La 1 HD en directo, a partir de las 22:00 hora peninsular. Este duelo contará con Erling Haaland y Vinicius Júnior cara a cara, dos de los goleadores del torneo, que prometen brindarnos un encuentro apasionante de principio a fin en el Metlife Stadium de New Jersey, escenario que también albergará la gran final de esta Copa del Mundo.

Consulta dónde puedes ver Brasil vs. Noruega EN VIVO, con Vinicius y Haaland, este domingo 5 de julio, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: @cbf_futebol / @nff_landslag / Composición Depor)
Consulta dónde puedes ver Brasil vs. Noruega EN VIVO, con Vinicius y Haaland, este domingo 5 de julio, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: @cbf_futebol / @nff_landslag / Composición Depor)

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Noruega — Brasil por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Noruega — Brasil correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Nueva Jersey.

Diales de TVE La 1 en España

  • Dial 1 de Movistar Plus+
  • Dial 1 de Orange TV
  • Dial 1 de Vodafone TV
  • Dial 1 de Mundo R
  • Dial 1 de Telecable
  • Dial 1 de Racctel+
  • Dial 1 de Videosur
  • Diales 1 y 81 de Euskaltel
  • Dial 111 de Galicia R
  • Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Noruega — Brasil por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

  • Aplicación RTVE Play para Android
  • Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
  • Navegadores web
  • Smart TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Apple TV
  • Tablets
  • Ordenadores

Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Noruega — Brasil por el Mundial 2026

DetalleInformación
⚽ PartidoNoruega — Brasil
🏆 CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final)
📅 FechaDomingo 5 de julio de 2026
🕑 Hora22:00 horas (España peninsular)
🏟️ EstadioMetlife Stadium
📍 CiudadNew Jersey, New York (Estados Unidos)
📺 TVTVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial
📱 StreamingRTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España
ESPN, DIRECTV, RTVE Play, La 1 HD y Telemundo Deportes EN VIVO — ver partido Brasil vs. Noruega por TV y Online | VIDEO
Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de ESPN, DIsney Plus, RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports, Teletica, Pio Deportes, Canal FOX One, FOX Sports, Televen, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)
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