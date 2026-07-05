Brasil y Noruega se enfrentan hoy domingo 5 de junio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio MetLife, Nueva York / Nueva Jersey, East Rutherford, Estados Unidos. Un importante compromiso que reunirá a dos de las estrellas del fútbol, Vinicius Junior y Erling Haaland. Ambos atacantes son los referentes de sus respectivos equipos y están compitiendo por la Bota de Oro de la Copa del Mundo.

El nivel de los pentacampeones en el Mundial está creciendo partido tras partido. Carlo Ancelotti encontró las piezas que le permiten desarrollar su idea futbolística. Vini es la principal figura y goleador del equipo. El atacante del Real Madrid tiene la libertad para moverse por todos los sectores del campo.

Noruega es una de las sorpresas del Mundial. Los vikingos tienen en Erling Haaland a su principal carta de gol. Martin Ødegaard es otra de las figuras que tiene Noruega. El volante es el encargado de conducir la ofensiva y mantener el ritmo de juego.

Con un lugar en los cuartos de final en juego y la posibilidad de enfrentarse al ganador de Inglaterra vs. México, el margen de error desaparece. Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DGO, que llevarán en vivo toda la cobertura desde Filadelfia.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

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El Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Brasil vs. Noruega Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Octavos de final Fecha Domingo 5 de julio de 2026 Hora Paraguay 17:00 Hora Perú y Ecuador 15:00 Hora Colombia 15:00 Hora Venezuela 16:00 Hora Chile 16:00 Hora Argentina y Uruguay 17:00 TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DIRECTV GO (DGO) Estadio Estadio MetLife Ciudad Nueva York / Nueva Jersey, East Rutherford

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de ESPN, DIsney Plus, RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports, Teletica, Pio Deportes, Canal FOX One, FOX Sports, Televen, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)