Brasil juega contra Noruega hoy domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey desde la 1:00 p.m. PT (15:00 horas en Bogotá, Lima y Quito; 17:00 en Buenos Aires). Este compromiso promete llevarse todos los reflectores de la jornada dominguera.

Con Vinicius Junior como su principal figura, Brasil se perfila como uno de los grandes candidatos para llevarse la Copa del Mundo. El atacante es uno de los goleadores del campeonato y tendrá un duelo aparte con Erling Haaland, la estrella de Noruega.

Para quienes deseen seguir el compromiso desde cualquier rincón de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la cobertura oficial por televisión y streaming. La transmisión incluirá programas especiales, análisis, entrevistas, estadísticas y todos los detalles de uno de los encuentros más atractivos de los octavos del Mundial 2026.

El Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los aficionados podrán seguir toda la cobertura del partido entre Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026.

Si prefieres ver el encuentro vía streaming, necesitarás una suscripción activa a Disney+ Premium.

Argentina: DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD

Colombia: DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD

Perú: DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD

Chile: DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD

Ecuador: DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD

Venezuela: DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD

Uruguay: DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD

Paraguay: Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD

Bolivia: Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Brasil vs. Noruega por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 forma parte de la cobertura especial del Mundial 2026 y estará disponible en diversos operadores de televisión por suscripción de América Latina. Asimismo, el contenido también podrá visualizarse mediante Disney+ Premium.

Argentina: DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD

Chile: DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD

Colombia: DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD

Ecuador: DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD

Perú: DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD

Uruguay: DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD

Venezuela: Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD

Paraguay: Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD

Bolivia: Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD

México: Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además del partido entre Brasil vs. Noruega, los suscriptores tendrán acceso a programación especial, análisis táctico, entrevistas, repeticiones y cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026.

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País Plan mensual Argentina $18.399 ARS Colombia $14.190 CLP Chile COP $49.900 Ecuador USD $11.99 Perú S/ 34.90 México $319 MXN Uruguay USD $26.99 Paraguay Gs. 145.000 Venezuela USD $16.99 Bolivia USD $16.99

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Brasil llega como favorito, pero al frente tendrá a Noruega, un equipo joven con hambre de triunfo. Los aficionados de Latinoamérica podrán seguir cada minuto del encuentro mediante ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium, con una cobertura especial antes, durante y después del pitazo final.

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de ESPN, DIsney Plus, RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports, Teletica, Pio Deportes, Canal FOX One, FOX Sports, Televen, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)