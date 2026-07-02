La Roja va en busca de su segunda estrella en Copas del Mundo. Este jueves 02 de julio, el SoFi Stadium promete pintarse de rojo para recibir el enfrentamiento de España vs. Austria , encuentro que será televisado por RTVE Play y TVE La 1 HD en directo, a partir de las 21:00 hora peninsular . Los dirigidos por Luis de la Fuente, con Lamine Yamal a la cabeza, buscarán la clasificación a los octavos de final, ronda en la que podrían chocar contra el ganador de Portugal vs. Croacia.

Consulta dónde puedes ver el partido España - Austria en vivo y en directo, este jueves 2 de julio, desde el SoFi Stadium de Los Angeles, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Austria por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España — Austria correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Nueva Jersey.

Diales de TVE La 1 en España

Dial 1 de Movistar Plus+

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Dial 1 de Racctel+

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Dial 111 de Galicia R

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Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Austria por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

Aplicación RTVE Play para Android

Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España — Austria por el Mundial 2026

Detalle Información ⚽ Partido España — Austria 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final) 📅 Fecha Jueves 2 de julio de 2026 🕑 Hora 21:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio SoFi Stadium 📍 Ciudad Los Angeles, California (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España