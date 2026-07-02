España vuelve al terreno donde más ha sufrido desde que conquistó el mundo en Sudáfrica 2010. La Roja abre este jueves 2 de julio, a partir de las 21:00 del horario peninsular, su camino en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Austria, una selección incómoda que llega respaldada por la intensidad táctica que ha implantado Ralf Rangnick y con la intención de protagonizar una de las sorpresas del torneo.
El encuentro se disputará en el Estadio de Los Ángeles y definirá quién continúa en la lucha por el título y quién pone fin a su aventura mundialista. Si buscas dónde ver España vs. Austria EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde España, México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.
En España, el partido entre España y Austria por los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026 podrá seguirse mediante TVE La 1, RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y TDP Play, plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión para territorio español.
Por otro lado, en Estados Unidos la cobertura estará disponible mediante FOX Network para la audiencia de habla inglesa y Telemundo para la comunidad hispana. Además, el encuentro podrá verse online a través de FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, mientras que los aficionados también tendrán la posibilidad de seguir la narración radial mediante Fútbol de Primera Radio.
En México, la transmisión oficial estará a cargo de Canal 5, TUDN y Azteca 7, tres de las principales cadenas deportivas del país. La cobertura digital estará disponible mediante ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo, plataformas que permitirán seguir todas las incidencias desde teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.
En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la transmisión de DIRECTV Sports (DSports) y DGO, operadores que poseen una amplia cobertura del Mundial FIFA 2026. En el caso de Colombia, el compromiso también podrá verse a través de Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play, DGO y ditu.
Para Centroamérica, la distribución de derechos contempla distintas señales regionales. Los aficionados de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua podrán seguir el encuentro mediante Tigo Sports y ViX, mientras que en Costa Rica la cobertura estará disponible a través de FOX+ y ViX.
Por su parte, en Panamá el compromiso será emitido por RPC TV, TVN Panamá, TVMax y Telemetro, además de las plataformas Medcom GO, Tigo Sports Panamá y ViX. En República Dominicana, la transmisión oficial correrá por cuenta de Pio Deportes y ViX.
Finalmente, en Bolivia los espectadores podrán seguir España vs. Austria mediante Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV, mientras que en Paraguay la cobertura oficial estará disponible a través de GEN y Trece Unicanal. En Puerto Rico, el partido podrá verse mediante Telemundo y la plataforma de streaming NAICOM.
¿En qué canal transmiten España vs. Austria por los 16avos de final del Mundial 2026?
Las transmisiones oficiales estarán disponibles mediante señales de televisión abierta, cable y plataformas digitales autorizadas.
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|España
|21:00
|TVE La 1
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
|México
|13:00
|Canal 5, TUDN, Azteca 7
|ViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo
|Estados Unidos (ET)
|15:00
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Estados Unidos (PT)
|12:00
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Argentina
|16:00
|DIRECTV Sports Argentina
|DGO, Paramount+
|Chile
|15:00
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Paramount+
|Colombia
|14:00
|Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Colombia
|Caracol Play, DGO, ditu
|Perú
|14:00
|DIRECTV Sports Perú
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|14:00
|Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Paramount+
|Uruguay
|16:00
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Venezuela
|15:00
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO
|Bolivia
|15:00
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Paraguay
|16:00
|GEN, Trece Unicanal
|—
|Costa Rica
|13:00
|FOX+
|ViX
|Guatemala
|13:00
|Tigo Sports Guatemala
|ViX
|Honduras
|13:00
|Tigo Sports Honduras, FOX Honduras
|ViX
|El Salvador
|13:00
|Tigo Sports El Salvador
|ViX
|Nicaragua
|13:00
|Tigo Sports Nicaragua
|ViX
|Panamá
|14:00
|RPC TV, TVN Panamá, TVMax, Telemetro
|Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX
|República Dominicana
|15:00
|Pio Deportes
|ViX
|Puerto Rico
|15:00
|Telemundo
|NAICOM
Canales de FOX y Telemundo para ver España vs. Austria EN VIVO en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples opciones para seguir el encuentro entre España y Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. FOX Network emitirá la señal en inglés, mientras que Telemundo ofrecerá la transmisión en español para toda la comunidad hispana.
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami
|FOX, Telemundo 51
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando
|FOX, Telemundo 31
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa
|FOX, Telemundo 49
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta
|FOX, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago
|FOX, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles
|FOX, Telemundo 52
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Horarios para ver España vs. Austria por el Mundial 2026
|País
|Hora
|España
|21:00
|México
|13:00
|Estados Unidos (ET)
|15:00
|Estados Unidos (CT)
|14:00
|Estados Unidos (MT)
|13:00
|Estados Unidos (PT)
|12:00
|Argentina
|16:00
|Chile
|15:00
|Colombia
|14:00
|Perú
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Venezuela
|15:00
|Uruguay
|16:00
|Bolivia
|15:00
|Paraguay
|16:00
|Costa Rica
|13:00
|Guatemala
|13:00
|Honduras
|13:00
|El Salvador
|13:00
|Nicaragua
|13:00
|Panamá
|14:00
|República Dominicana
|15:00
|Puerto Rico
|15:00
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en España?
España vuelve a una ronda de eliminación directa con la misión de romper una racha que se extiende desde el Mundial de Sudáfrica 2010. Los aficionados españoles podrán seguir el compromiso frente a Austria mediante señales de televisión abierta y plataformas digitales con cobertura completa del torneo.
La transmisión oficial estará disponible en TVE La 1, canal que emitirá el encuentro para todo el territorio nacional. Asimismo, quienes prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y TDP Play.
Canales para ver España vs. Austria en España
- TVE La 1
- RTVE Play
- DAZN Spain
- DAZN Mundial
- TDP Play
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en México?
Los aficionados mexicanos tendrán múltiples opciones para seguir uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final. La cobertura televisiva estará repartida entre las principales cadenas deportivas del país.
El partido podrá verse mediante Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que la cobertura digital estará disponible a través de ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo, permitiendo seguir todas las incidencias desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.
Canales para ver España vs. Austria en México
- Canal 5
- TUDN
- Azteca 7
- ViX
- TUDN En Vivo
- Azteca Deportes En Vivo
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Estados Unidos?
La comunidad hispana y los aficionados al fútbol en Estados Unidos tendrán acceso a una amplia cobertura del compromiso entre España y Austria. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que Telemundo emitirá el encuentro completamente en español.
Además, el partido podrá seguirse vía streaming mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo. Los aficionados también contarán con la narración radial de Fútbol de Primera Radio, una de las referencias históricas del fútbol internacional en Estados Unidos.
Canales para ver España vs. Austria en Estados Unidos
- FOX Network
- Telemundo
- FOX One
- fuboTV
- Telemundo Deportes En Vivo
- Fútbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Latinoamérica?
Gran parte de Latinoamérica contará con cobertura oficial mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO, operadores que poseen una parte importante de los derechos de transmisión del Mundial FIFA 2026.
Además, varios países dispondrán de señales locales autorizadas para complementar la cobertura de la competición. Dependiendo del territorio, los aficionados podrán acceder a transmisiones mediante Caracol TV, RCN Televisión, Chilevisión, Teleamazonas y otras cadenas regionales.
Canales para ver España vs. Austria en Latinoamérica
- DIRECTV Sports
- DSports
- DGO
- Paramount+
- Caracol TV
- RCN Televisión
- Teleamazonas
- Chilevisión
- DIRECTV Sports Argentina
- DIRECTV Sports Colombia
- DIRECTV Sports Chile
- DIRECTV Sports Perú
- DIRECTV Sports Ecuador
- DIRECTV Sports Uruguay
- DIRECTV Sports Venezuela
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?
La selección española cuenta con una enorme cantidad de seguidores en Argentina y el partido frente a Austria podrá seguirse mediante una cobertura especializada para el público local.
Los aficionados argentinos tendrán acceso a la transmisión oficial mediante DIRECTV Sports Argentina, señal que forma parte de la programación especial del Mundial 2026. Asimismo, el encuentro estará disponible online mediante DGO y Paramount+.
Canales para ver España vs. Austria en Argentina
- DIRECTV Sports Argentina
- DSports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?
En territorio colombiano, el compromiso entre España y Austria contará con una de las coberturas más amplias de toda la región. Los aficionados podrán elegir entre televisión abierta, televisión por suscripción y plataformas digitales.
La transmisión oficial estará disponible mediante Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia. Además, los usuarios podrán seguir el encuentro por internet a través de Caracol Play, DGO y ditu.
Canales para ver España vs. Austria en Colombia
- Caracol TV
- RCN Televisión
- DIRECTV Sports Colombia
- DSports
- Caracol Play
- DGO
- ditu
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Chile?
La afición chilena tendrá acceso a una cobertura completa de este encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026. España llega como una de las selecciones más sólidas del torneo, mientras que Austria intentará dar la sorpresa en Los Ángeles.
La transmisión oficial para Chile estará disponible mediante Chilevisión y DIRECTV Sports Chile (DSports). Asimismo, los aficionados podrán seguir el compromiso vía streaming a través de DGO y Paramount+.
Canales para ver España vs. Austria en Chile
- Chilevisión
- DIRECTV Sports Chile
- DSports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Perú?
Los seguidores peruanos podrán seguir todas las incidencias de este compromiso mediante la cobertura oficial de DIRECTV Sports Perú, operador que cuenta con una amplia programación del Mundial 2026.
La transmisión online estará disponible a través de DGO y Paramount+, plataformas compatibles con teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.
Canales para ver España vs. Austria en Perú
- DIRECTV Sports Perú
- DSports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Ecuador?
España y Austria también podrán seguirse desde Ecuador mediante una combinación de televisión abierta y señales de pago. La cobertura local permitirá a los aficionados de la Tri disfrutar de uno de los partidos más atractivos de esta ronda eliminatoria.
La transmisión estará disponible mediante Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador, mientras que los usuarios podrán acceder al encuentro online a través de DGO y Paramount+.
Canales para ver España vs. Austria en Ecuador
- Teleamazonas
- DIRECTV Sports Ecuador
- DSports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Uruguay?
Los aficionados uruguayos contarán con varias opciones para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo. La cobertura televisiva estará encabezada por DIRECTV Sports Uruguay.
Además, la transmisión digital estará disponible mediante DGO, AUF TV y Paramount+, plataformas que ofrecerán el partido en directo.
Canales para ver España vs. Austria en Uruguay
- DIRECTV Sports Uruguay
- DSports
- DGO
- AUF TV
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Venezuela?
La selección española mantiene una importante base de seguidores en Venezuela, donde el partido frente a Austria podrá verse mediante una de las principales señales deportivas del continente.
La transmisión oficial estará disponible a través de DIRECTV Sports Venezuela, mientras que la alternativa online será DGO, plataforma que permitirá seguir el encuentro en vivo desde cualquier dispositivo conectado a internet.
Canales para ver España vs. Austria en Venezuela
- DIRECTV Sports Venezuela
- DSports
- DGO
- Eleveninter
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Bolivia?
Los aficionados bolivianos podrán seguir este compromiso mediante distintas señales deportivas y de televisión abierta que forman parte de la cobertura regional del Mundial FIFA 2026.
El partido estará disponible a través de Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV, operadores que ofrecerán cobertura para todo el territorio nacional.
Canales para ver España vs. Austria en Bolivia
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports Bolivia
- Entel TV
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Paraguay?
En territorio paraguayo, los aficionados tendrán acceso a la transmisión oficial mediante dos de las señales más importantes del país.
El encuentro podrá verse a través de GEN y Trece Unicanal, operadores que forman parte de la cobertura autorizada del Mundial 2026 para Paraguay.
Canales para ver España vs. Austria en Paraguay
- GEN
- Trece Unicanal
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Costa Rica?
Los seguidores costarricenses podrán disfrutar de este partido correspondiente a los dieciseisavos de final mediante televisión de pago y plataformas digitales.
La cobertura estará disponible mediante FOX+, mientras que la transmisión online podrá seguirse a través de ViX, una de las plataformas con presencia en toda Centroamérica.
Canales para ver España vs. Austria en Costa Rica
- FOX+
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Chile?
La afición chilena tendrá acceso a una cobertura completa de este encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026. España llega como una de las selecciones más sólidas del torneo, mientras que Austria intentará dar la sorpresa en Los Ángeles.
La transmisión oficial para Chile estará disponible mediante Chilevisión y DIRECTV Sports Chile (DSports). Asimismo, los aficionados podrán seguir el compromiso vía streaming a través de DGO y Paramount+.
Canales para ver España vs. Austria en Chile
- Chilevisión
- DIRECTV Sports Chile
- DSports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Perú?
Los seguidores peruanos podrán seguir todas las incidencias de este compromiso mediante la cobertura oficial de DIRECTV Sports Perú, operador que cuenta con una amplia programación del Mundial 2026.
La transmisión online estará disponible a través de DGO y Paramount+, plataformas compatibles con teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.
Canales para ver España vs. Austria en Perú
- DIRECTV Sports Perú
- DSports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Ecuador?
España y Austria también podrán seguirse desde Ecuador mediante una combinación de televisión abierta y señales de pago. La cobertura local permitirá a los aficionados de la Tri disfrutar de uno de los partidos más atractivos de esta ronda eliminatoria.
La transmisión estará disponible mediante Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador, mientras que los usuarios podrán acceder al encuentro online a través de DGO y Paramount+.
Canales para ver España vs. Austria en Ecuador
- Teleamazonas
- DIRECTV Sports Ecuador
- DSports
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Uruguay?
Los aficionados uruguayos contarán con varias opciones para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo. La cobertura televisiva estará encabezada por DIRECTV Sports Uruguay.
Además, la transmisión digital estará disponible mediante DGO, AUF TV y Paramount+, plataformas que ofrecerán el partido en directo.
Canales para ver España vs. Austria en Uruguay
- DIRECTV Sports Uruguay
- DSports
- DGO
- AUF TV
- Paramount+
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Venezuela?
La selección española mantiene una importante base de seguidores en Venezuela, donde el partido frente a Austria podrá verse mediante una de las principales señales deportivas del continente.
La transmisión oficial estará disponible a través de DIRECTV Sports Venezuela, mientras que la alternativa online será DGO, plataforma que permitirá seguir el encuentro en vivo desde cualquier dispositivo conectado a internet.
Canales para ver España vs. Austria en Venezuela
- DIRECTV Sports Venezuela
- DSports
- DGO
- Eleveninter
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Bolivia?
Los aficionados bolivianos podrán seguir este compromiso mediante distintas señales deportivas y de televisión abierta que forman parte de la cobertura regional del Mundial FIFA 2026.
El partido estará disponible a través de Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV, operadores que ofrecerán cobertura para todo el territorio nacional.
Canales para ver España vs. Austria en Bolivia
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports Bolivia
- Entel TV
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Paraguay?
En territorio paraguayo, los aficionados tendrán acceso a la transmisión oficial mediante dos de las señales más importantes del país.
El encuentro podrá verse a través de GEN y Trece Unicanal, operadores que forman parte de la cobertura autorizada del Mundial 2026 para Paraguay.
Canales para ver España vs. Austria en Paraguay
- GEN
- Trece Unicanal
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Costa Rica?
Los seguidores costarricenses podrán disfrutar de este partido correspondiente a los dieciseisavos de final mediante televisión de pago y plataformas digitales.
La cobertura estará disponible mediante FOX+, mientras que la transmisión online podrá seguirse a través de ViX, una de las plataformas con presencia en toda Centroamérica.
Canales para ver España vs. Austria en Costa Rica
- FOX+
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Guatemala?
Los aficionados guatemaltecos podrán seguir este compromiso mediante plataformas deportivas que forman parte de la cobertura regional del Mundial FIFA 2026. España parte como favorita, pero Austria buscará convertirse en una de las sorpresas de la ronda eliminatoria.
La transmisión estará disponible mediante Tigo Sports Guatemala, mientras que la cobertura online podrá seguirse a través de ViX.
Canales para ver España vs. Austria en Guatemala
- Tigo Sports Guatemala
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, los seguidores del Mundial 2026 tendrán acceso a la transmisión oficial mediante televisión por suscripción y plataformas digitales que operan en Centroamérica.
El encuentro podrá verse a través de Tigo Sports Honduras, FOX Honduras y la plataforma de streaming ViX.
Canales para ver España vs. Austria en Honduras
- Tigo Sports Honduras
- FOX Honduras
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en El Salvador?
La afición salvadoreña también contará con opciones para seguir el partido entre España y Austria desde cualquier dispositivo.
La cobertura oficial estará disponible mediante Tigo Sports El Salvador y ViX, plataformas que ofrecerán la transmisión completa del encuentro.
Canales para ver España vs. Austria en El Salvador
- Tigo Sports El Salvador
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Nicaragua?
Los aficionados nicaragüenses podrán seguir este duelo de dieciseisavos de final mediante señales deportivas regionales y plataformas de streaming con cobertura autorizada.
La transmisión estará disponible a través de Tigo Sports Nicaragua y ViX.
Canales para ver España vs. Austria en Nicaragua
- Tigo Sports Nicaragua
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Panamá?
Panamá contará con una de las coberturas más amplias de Centroamérica para este encuentro. Los aficionados podrán elegir entre varias señales de televisión abierta y servicios digitales.
El partido podrá seguirse mediante RPC TV, TVN Panamá, TVMax y Telemetro. Además, estará disponible online a través de Medcom GO, Tigo Sports Panamá y ViX.
Canales para ver España vs. Austria en Panamá
- RPC TV
- TVN Panamá
- TVMax
- Telemetro
- Medcom GO
- Tigo Sports Panamá
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en República Dominicana?
Los seguidores dominicanos tendrán acceso a la cobertura oficial mediante televisión deportiva y plataformas digitales.
La transmisión estará disponible mediante Pio Deportes, mientras que ViX ofrecerá la cobertura online para dispositivos móviles y Smart TV.
Canales para ver España vs. Austria en República Dominicana
- Pio Deportes
- ViX
¿En qué canal transmiten España vs. Austria EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Puerto Rico?
La comunidad futbolera en Puerto Rico podrá seguir este compromiso mediante una de las principales cadenas de habla hispana en Estados Unidos.
El encuentro será transmitido por Telemundo, mientras que la plataforma NAICOM ofrecerá la señal vía streaming.
Canales para ver España vs. Austria en Puerto Rico
- Telemundo
- NAICOM