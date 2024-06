¿Quieres saber cómo seguir el partido España vs. Croacia por streaming online? Si estás registrado en RTVE Play, puedes hacerlo de forma gratuita vía Movistar Plus y GOL Plus. Líneas más abajo te proporciono toda la información sobre qué es lo que tienes que hacer para ver en directo el encuentro válido por la primera jornada del Grupo B de la Eurocopa 2024 este sábado 15 de junio a partir de las 11:00 am hora local (5:00 am ET / 2:00 am PT / 3:00 am México / 10:00 am Reino Unido) desde tu Smart TV, smartphone y/o dispositivo móvil de tu preferencia.

¿Cómo ver RTVE Play en directo, España vs. Croacia por streaming?

Regístrate en RTVE Play para ver el partido España vs. Croacia por la Eurocopa 2024 desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, puedes seguir de una variada programación con contenido sobre series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más deportes.

¿Cómo ver RTVE Play gratis en directo, España vs. Croacia?

Al ser una ocasión especial, RTVE Play se verá de forma gratuita por Internet a través del sitio web y las aplicaciones que se encuentran disponibles en las apps de iOS y Android. Para conseguir acceso a este beneficio solo deberás registrarte, así podrás ver el partido completo entre España y Croacia desde tu teléfono móvil, tablet, PC y Smart TV.

¿Qué necesitas para registrarse en RTVE Play?

Tu correo electrónico

Una contraseña que tú elijas

Tu fecha de nacimiento

Tu género

Tu país

Tu código postal

Al estar registrado en RTVE Play podrás tener acceso al contenido de los programas de entretenimiento, series, el mejor cine español e internacional, informativos, deportes, documentales, entre otros especiales.

¿Dónde ver RTVE Play, España vs. Croacia?

La transmisión de RTVE Play en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta forma, podrás seguir el partido de la Eurocopa 2024 entre España y Croacia.

DIAL PLATAFORMA 1 Movistar+ 1 Orange TV 1 Vodafone 1 Mundo R 1 Telecable 1 Racctel+ 1 Videosur 1 y 81 Euskaltel 111 Galicia R 111 SomTV

¿Qué es Movistar Plus+?

Movistar Plus+ es la única plataforma de TV en la que podrás disfrutar de lo mejor del deporte, fútbol, cine, series internacionales, todas las series originales de producción propia de Movistar Plus+, documentales, programas propios de entretenimiento, programas de deporte y más de 80 canales.

El precio de la suscripción es de 9,99€ mes, impuestos incluidos, y el es mismo en península, Canarias, Ceuta y Melilla. Deberás pagar por adelantado los 30 días de suscripción, que comienzan a contar desde el primer día que actives la cuenta, con independencia del día del mes que sea. Por ejemplo, si activas la cuenta el día 7, estará activa durante 30 días desde ese día.

Un dato a considerar es que no tiene permanencia y la suscripción incluye dos reproducciones simultáneas, que pueden ser desde smartphone (iPhone / Android), Smart TV (Samsung, LG, Hisense y televisores Android TV), PC / MAC, Tablet (iPad / Android), dispositivos HDMI (Android TV, Amazon Fire TV Stick y Apple TV) y Chromecast. Ambas reproducciones puedes estar en la misma o diferente ubicación.

¿Cómo me suscribo a GOL PLUS?

Entra a www.golplus.tv

Clic en “Quiero Registrarme”

Introduce tus datos (tu nombre, tus apellidos, tu correo electrónico)

Acepta el contrato de suscripción

Elige tu contraseña, confírmala y clic en “Continuar”

Recibirás un correo donde confirmar tu suscripción

Confirma tu suscripción a través del correo que recibirás en tu bandeja de entrada

Elige tu forma de pago (mensual o anual), una de sus tres tarifas disponibles (Oro, Plata y Bronce) y rellena el formulario con tus datos, recordando elegir tu equipo favorito

Realiza el pago correspondiente

Introduce tus datos en la pantalla de acceso al área personal y disfruta