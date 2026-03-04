Guatemala inicia este miércoles 4 de marzo de 2026 manteniendo una vigilancia constante sobre su actividad tectónica. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) permanece en monitoreo 24/7, procesando datos de su red de estaciones para informar en tiempo real sobre cualquier evento sensible. Al encontrarse sobre el punto de encuentro de tres placas tectónicas mayores, el país registra cientos de sismos mensualmente, la mayoría de ellos imperceptibles, pero que exigen un seguimiento técnico riguroso para garantizar la seguridad de la población.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) refuerza hoy sus llamados a la cultura de prevención y la importancia de contar con información verificada de fuentes oficiales.

Las autoridades enfatizan que, ante la imposibilidad de predecir estos fenómenos, la mejor herramienta es la preparación comunitaria y el conocimiento de las rutas de evacuación.

A través de sus delegaciones regionales, se mantiene un enlace permanente para evaluar cualquier reporte de sensibilidad en el territorio nacional, priorizando la calma y la comunicación efectiva como pilares para la reducción de riesgos en todo el país.

¿POR QUÉ GUATEMALA ES UN PAÍS CON TAN ALTA ACTIVIDAD SÍSMICA?

Guatemala se encuentra en una posición geológica compleja, justo en el punto de encuentro de tres grandes placas tectónicas: la de Norteamérica, la del Caribe y la de Cocos. Además, el territorio está atravesado por importantes fallas geológicas terrestres, como la de Motagua y la de Chixoy-Polochic, y cuenta con una activa cadena volcánica, lo que genera una liberación constante de energía en forma de sismos.

¿ES POSIBLE PREDECIR UN TERREMOTO CON LA TECNOLOGÍA ACTUAL?

No, a pesar de los avances científicos, no existe ninguna institución o tecnología en el mundo capaz de predecir la fecha, hora o magnitud exacta de un sismo. Los sistemas de alerta temprana, como los que utiliza el INSIVUMEH, funcionan detectando las ondas sísmicas una vez que el movimiento ya ha comenzado, lo que otorga unos segundos valiosos de ventaja para buscar refugio, pero no predicen el evento con antelación.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN TEMBLOR?

La magnitud (medida comúnmente en la escala de Richter) indica la cantidad de energía liberada en el epicentro y es un valor único para cada sismo. Por el contrario, la intensidad (medida en la escala de Mercalli) describe qué tan fuerte se sintió el movimiento y qué daños causó en un lugar específico. Un mismo sismo puede tener una intensidad alta cerca del epicentro y ser casi imperceptible en departamentos lejanos.

¿QUÉ DEBO HACER SI OCURRE UN SISMO REAL DURANTE EL SIMULACRO NACIONAL?

Si un temblor real coincide con el simulacro, la prioridad debe ser la evacuación inmediata. Las autoridades recomiendan suspender el protocolo de ensayo y aplicar el Plan Familiar o Escolar de Respuesta de manera estricta. Mantén la calma, aléjate de ventanas y postes eléctricos y dirígete al punto de reunión más seguro, verificando siempre la información en canales oficiales para confirmar la veracidad del evento.