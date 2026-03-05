El aumento del precio de la gasolina tiene en alerta a todo Estados Unidos, especialmente a los transportistas y conductores particulares. El principal factor detrás de este encarecimiento es la guerra con Irán, que ha disparado el costo del petróleo justo en un periodo de incremento estacional. Esta situación golpea directamente el presupuesto de millones de familias y empresas que dependen del automóvil para desplazarse, estudiar o trabajar. La preocupación crece porque el costo del combustible subió más de 10 centavos en solo 24 horas, lo que hace temer una escalada aún mayor en las próximas semanas. Por eso, te contamos cuáles son los estados donde el impacto se ha sentido con más fuerza.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, señaló que el reciente incremento de 12 centavos en el precio de la gasolina es el más alto en un solo día desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años, cuando el promedio nacional se mantuvo por encima de los 4 dólares por galón durante cerca de cinco meses y llegó incluso a superar brevemente los 5 dólares; sin embargo, aseguró – en un mensaje publicado en X – que, por ahora, no espera que el precio promedio nacional de la gasolina alcance nuevamente ese costo.

El precio de la gasolina en Nueva York subió esta semana y preocupa a miles de conductores. | Crédito: Frederic J. BROWN / AFP

¿EN QUÉ ESTADOS SUBIÓ MÁS EL PRECIO DE LA GASOLINA?

Del lunes 2 marzo al martes 3, el precio promedio del galón de gasolina aumentó en promedio 10 centavos en casi 30 estados de EE.UU., aunque en tres estados subió más de 20 centavos, reveló un análisis de Nexstar de los datos de la AAA, publica el sitio web KTLA 5.

Por tanto, los estados donde subió más este combustible fueron:

Ohio: subió 23 centavos a US$3.004

Georgia: subió 22 centavos a US$3.010

Indiana: subió 20 centavos a US$2.999

Florida: subió 19 centavos a US$3.068

Iowa: subió 18 centavos a US$2.809

Según la AAA, Washington registró el menor aumento diario de precios, con solo un centavo, hasta US$4.381; mientras que California, el precio promedio de un galón de gasolina regular es el más alto con $4.674, menciona el mismo medio.

EL PRECIO SEMANAL SE SIENTE MÁS

En varios estados, el incremento semanal en el precio de la gasolina ha sido mucho más pronunciado. En el primer lugar se ubica Wisconsin, donde, de acuerdo con cifras de la AAA, el promedio de la gasolina regular aumentó cerca de 33 centavos frente a la semana anterior y llegó a US$2.863 dólares por galón el martes 3 de marzo. Vale mencionar que este estado forma parte de un grupo de 15 en los que el precio medio por galón se ha incrementado al menos 20 centavos de una semana a otra.

Por ahora, no hay certeza sobre cuándo comenzarán a bajar nuevamente los precios. La intensificación de la guerra en Irán ha frenado el paso de petroleros terrestres por el Estrecho de Ormuz, un corredor clave para el flujo de energía a nivel global. Y es que este estrecho, que es la salida del Golfo Pérsico y limita al norte con Irán, concentra el tránsito de cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. Aunque existen algunos oleoductos en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos que permiten rodear el estrecho, la Administración de Información Energética de Estados Unidos advierte que la mayoría del volumen que cruza esa ruta no cuenta con alternativas para salir de la región.

Haz clic aquí para ver el mapa interactivo donde se muestra cuánto subió el costo de un galón desde el lunes en cada estado y cómo se compara el precio actual con el de la misma fecha de la semana pasada, según los registros de la AAA.