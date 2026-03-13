¡El “Plátano Power” está más encendido que nunca y busca su pase a las semifinales! Si quieres saber dónde ver República Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO, prepárate para un duelo de alto voltaje este viernes 13 de marzo en el loanDepot park de Miami a partir de las 18:30 horas (Santo Domingo) y ET / 15:30 horas PT , una cita imperdible para ver a la artillería pesada quisqueyana intentar seguir haciendo historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Conoce la fecha, horarios por país, qué canales de TV pasan y dónde ver el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.

La República Dominicana llega a estos cuartos de final con un paso perfecto de 4-0 tras vencer a Venezuela y establecer un nuevo récord de 13 cuadrangulares en la primera ronda. Con una alineación de lujo que incluye a superestrellas de la talla de Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., el equipo dominicano ha demostrado una potencia ofensiva sin precedentes. Para este choque crucial, se espera que el zurdo estelar de los Phillies, Christopher Sánchez, tome la lomita para frenar el bateo coreano. ¡La meta es clara: mantener el invicto y asegurar el boleto entre los cuatro mejores del mundo!

Por su parte, Corea del Sur clasifica como segundo del Grupo C y confía en su disciplina estratégica para dar la gran sorpresa en Miami. Aunque su pitcheo ha mostrado algunas grietas, su ofensiva no es para nada débil, liderada por un encendido Moon Bo-gyeong, quien rompió el récord de impulsadas en la fase inicial. Los asiáticos podrían enviar al veterano Ryu Hyun-jin al montículo para intentar silenciar los bates dominicanos en un duelo que promete ser una batalla táctica de principio a fin. El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor del duelo entre el Team USA y Canadá en la siguiente fase eliminatoria.

Dónde ver República Dominicana — Corea del Sur EN VIVO por TV y Online

Conoce la fecha, horarios por país, qué canales de televisión están disponibles y dónde ver online el partido República Dominicana — Corea del Sur EN VIVO EN DIRECTO por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

País / región Hora local del partido Canales de TV (previstos/oficiales del torneo) Streaming oficial / plataformas República Dominicana 18:30 (AST) VTV32, Teleantillas 10, Coral 39, más señal panregional ESPN.​ Plataformas de los canales locales, ESPN App/Star+ donde aplique.​ Estados Unidos (ET) 18:30 (ET) aprox. FOX Sports (FOX, FS1 o FS2 según programación), FOX Deportes. Fubo, FOX Sports App, Tubi (juegos seleccionados), servicios de cable/satélite con autenticación. México (CDMX) 16:30 (CDMX) TelevisaUnivision (Canal 9/TUDN), ESPN, además de la ventana FOX vía cable. Vix, ESPN App/Star+, plataformas de TV de pago (izzi, Sky, etc.). Puerto Rico 18:30 (AST) WAPA Deportes, ESPN Caribe, posible ventana FOX Deportes vía cable. WAPA apps, ESPN App/Star+, Fubo y otros vMVPD donde esté FOX. Canadá 18:30 (ET) / 15:30 (PT) Sportsnet (inglés), TVA Sports (francés) según zona.​ Sportsnet+ y TVA Sports en línea para suscriptores.​ Resto de Latinoamérica (Panregional) Consultar huso local desde 17:30 PER ESPN (señal panregional), alianzas con canales abiertos en algunos países. Star+/ESPN App (donde esté vigente), plataformas de cable IPTV regionales.​

En Estados Unidos, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se transmite a través de FOX, FS1 y FS2, mientras que los juegos también están disponibles con narración en español por FOX Deportes . Para el Venezuela vs República Dominicana, el encuentro aparece listado en servicios como Fubo dentro de la programación del WBC 2026, con origen en el loanDepot park de Miami.

Si estás en Latinoamérica, la ventana panregional de ESPN es la encargada de distribuir el torneo, complementada por acuerdos locales en países como México (TelevisaUnivision, TUDN, Vix, ESPN y Disney+ para parte de la cobertura). República Dominicana recibe la señal mediante ESPN y, en el caso dominicano, también a través de televisoras locales como VTV32, Teleantillas y Coral 39, lo que amplifica el alcance del juego.

¿A qué hora es República Dominicana — Corea del Sur en el Clásico 2026?

El duelo comienza a las 18:30 hora local de Miami, Estados Unidos (GMT-4), misma hora que en República Dominicana. En otras zonas horarias serán las:

18:30 horas en Ciudad de México

17:30 horas en California, Estados Unidos

00:30 horas de la madrugada del 13 de marzo en España

Así llegan República Dominicana y Corea del Sur para el partido de hoy

Estos son los resultados de Venezuela y República Dominicana en lo que va del Clásico Mundial de Béisbol 2026:

Venezuela (2-2):

Chequia 4-11 Corea del Sur

Corea del Sur 6-8 Japón

China Taipei 5-4 Corea del Sur

Corea del Sur 7-2 Australia

República Dominicana (4-0):

Nicaragua 3-12 República Dominicana

Países Bajos 1-12 República Dominicana

República Dominicana 10-1 Israel

República Dominicana 7-5 Venezuela