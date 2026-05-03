Cómo ver la pelea David Benavídez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez en vivo desde Las Vegas. Horarios, cartelera completa y canales de TV online en directo para seguir el boxeo de alto nivel que paraliza a la afición latina. | Crédito: premierboxingchampions.com / Composición Gestión Mix
Cómo ver la pelea David Benavídez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez en vivo desde Las Vegas. Horarios, cartelera completa y canales de TV online en directo para seguir el boxeo de alto nivel que paraliza a la afición latina. | Crédito: premierboxingchampions.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

La noche del sábado en Las Vegas promete convertirse en un punto de inflexión para dos carreras que viajan en direcciones opuestas, pero que se cruzan en el centro del ring del T-Mobile Arena, donde el título wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) estará en juego a 12 rounds en la velada bautizada como The King Hight Stakes. Mario Barrios, dueño del cinturón verde y oro del peso wélter, se presenta como el campeón que ha aprendido a sufrir y a madurar a golpes, mientras Ryan García llega como el retador brillante, impredecible, decidido a demostrar que detrás de la fama hay un guerrero dispuesto a arriesgarlo todo. En un escenario cargado de luces, ruido y presión, ambos saben que no solo se pelea por un título, sino por la narrativa que marcará el resto de sus trayectorias.

¿Quién ganó la pelea Óscar Duarte vs. Ángel Fierro? Resultados en directo

Sigue todos los resultados en vivo y en directo de la cartelera de boxeo, específicamente la pelea entre Óscar Duarte y Ángel Fierro:

Categoría / DivisiónPeleaResultado final
Peso crucero – campeonato mundial OMB/AMBGilberto Ramírez (c) vs. David Benavidez--
Peso supermediano – campeonato mundial AMBJosé Armando Reséndiz (c) vs. Jaime Munguía--
Peso superligeroOscar Duarte vs. Angel Daniel Fierro Barrera--
Peso superwélterIsaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez--
Peso supergalloJorge Chávez vs. Tito Sánchez--
Peso supermedianoDaniel Blancas vs. Raúl Salomón--
Peso semipesadoJuan Carrillo vs. Marlon Delgado--
Peso ligeroDylan Capetillo vs. James William Pierce III--
Peso medianoPetr Khamukov vs. Bernard Joseph--
Peso ligeroJulio Ocampo Hernández vs. Carlos Lewis--
Peso superligeroJavier Meza vs. Damonte Smith--

Óscar Duarte vs. Ángel Fierro: Cartelera completa del evento de boxeo

  • Gilberto Ramírez (c) vs. David Benavidez en pelea de 12 asaltos por los campeonatos de peso crucero OMB/AMB
  • José Armando Reséndiz (c) vs. Jaime Munguía en pelea de 12 asaltos por el campeonato supermediano AMB
  • Oscar Duarte vs. Angel Daniel Fierro Barrera en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso superligero
  • Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso superwelter
  • Jorge Chávez vs. Tito Sánchez en pelea por la categoría de peso supergallo
  • Daniel Blancas vs. Raúl Salomón en pelea de 10 asaltos por la categoría de peso supermediano
  • Juan Carrillo vs. Marlon Delgado en pelea de 8 asaltos por la categoría de peso semipesado
  • Dylan Capetillo vs. James William Pierce III en pelea de 4 asaltos por la categoría de peso ligero
  • Petr Khamukov vs. Bernard Joseph en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso mediano
  • Julio Ocampo Hernández vs. Carlos Lewis en pelea de 6 asaltos de la categoría de peso ligero
  • Javier Meza vs. Damonte Smith en pelea de 6 asaltos de la categoría de peso superligero
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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