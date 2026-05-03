La noche del sábado en Las Vegas promete convertirse en un punto de inflexión para dos carreras que viajan en direcciones opuestas, pero que se cruzan en el centro del ring del T-Mobile Arena, donde el título wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) estará en juego a 12 rounds en la velada bautizada como The King Hight Stakes. Mario Barrios, dueño del cinturón verde y oro del peso wélter, se presenta como el campeón que ha aprendido a sufrir y a madurar a golpes, mientras Ryan García llega como el retador brillante, impredecible, decidido a demostrar que detrás de la fama hay un guerrero dispuesto a arriesgarlo todo. En un escenario cargado de luces, ruido y presión, ambos saben que no solo se pelea por un título, sino por la narrativa que marcará el resto de sus trayectorias.

¿Quién ganó la pelea Óscar Duarte vs. Ángel Fierro? Resultados en directo

Sigue todos los resultados en vivo y en directo de la cartelera de boxeo, específicamente la pelea entre Óscar Duarte y Ángel Fierro:

Categoría / División Pelea Resultado final Peso crucero – campeonato mundial OMB/AMB Gilberto Ramírez (c) vs. David Benavidez -- Peso supermediano – campeonato mundial AMB José Armando Reséndiz (c) vs. Jaime Munguía -- Peso superligero Oscar Duarte vs. Angel Daniel Fierro Barrera -- Peso superwélter Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez -- Peso supergallo Jorge Chávez vs. Tito Sánchez -- Peso supermediano Daniel Blancas vs. Raúl Salomón -- Peso semipesado Juan Carrillo vs. Marlon Delgado -- Peso ligero Dylan Capetillo vs. James William Pierce III -- Peso mediano Petr Khamukov vs. Bernard Joseph -- Peso ligero Julio Ocampo Hernández vs. Carlos Lewis -- Peso superligero Javier Meza vs. Damonte Smith --

Óscar Duarte vs. Ángel Fierro: Cartelera completa del evento de boxeo

Gilberto Ramírez (c) vs. David Benavidez en pelea de 12 asaltos por los campeonatos de peso crucero OMB/AMB

José Armando Reséndiz (c) vs. Jaime Munguía en pelea de 12 asaltos por el campeonato supermediano AMB

Oscar Duarte vs. Angel Daniel Fierro Barrera en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso superligero

Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso superwelter

Jorge Chávez vs. Tito Sánchez en pelea por la categoría de peso supergallo

Daniel Blancas vs. Raúl Salomón en pelea de 10 asaltos por la categoría de peso supermediano

Juan Carrillo vs. Marlon Delgado en pelea de 8 asaltos por la categoría de peso semipesado

Dylan Capetillo vs. James William Pierce III en pelea de 4 asaltos por la categoría de peso ligero

Petr Khamukov vs. Bernard Joseph en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso mediano

Julio Ocampo Hernández vs. Carlos Lewis en pelea de 6 asaltos de la categoría de peso ligero

Javier Meza vs. Damonte Smith en pelea de 6 asaltos de la categoría de peso superligero