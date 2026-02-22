The Ring está de regreso y este sábado 21 de febrero de 2026 tenemos acción en la categoría de peso wélter. Ryan García y Mario Barrios se verán las caras desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, en lo que promete ser un combate de pronóstico reservado entre dos peleadores estadounidenses de origen mexicano. Por esta razón, aquí te dejaré con el resultado oficial y final de la pelea entre Barrios y García .

LAS VEGAS, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 21/02/2026.- ¿Quién ganó la pelea de Mario Barrios vs. Ryan García? Sigue los resultados en vivo y en directo de la cartelera de la velada de boxeo desde Las Vegas, Nevada. FOTO DE WBCBOXING.COM

A continuación, te dejaré con el resultado final de la pelea de Mario Barrios vs. Ryan García, quienes estarán chocando por el cinturón de peso wélter en el evento The Ring, que se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado 21 de febrero.

Mario Barrios actualmente ostenta el cinturón WBC de peso wélter, que es justamente el que estará en juego ante Ryan García. Aquel título lo ganó el pasado 30 de septiembre de 2023, cuando derrotó a Yordenis Ugás por decisión unánime. Sin embargo, sus dos últimas peleas no han sido como se esperaban: dos empates ante Abel Ramos y Manny Pacquiao, por decisión dividida y mayoritaria, respectivamente.

Por su parte, Ryan García viene de una pelea sin resultado ante Devin Haney por no dar el peso y posteriormente perdió ante Rolando Romero en mayo de 2025 por decisión unánime. El boxeador de origen mexicano ha afirmado que está listo para su regreso a la escena competitiva y espera hacerlo con un triunfo ante Barrios.