Las Vegas se paraliza este sábado 13 de septiembre con una de las peleas más esperadas del año. Canelo Álvarez enfrentará a Terence Crawford en un combate por los 4 cinturones del tapatío en la categoría de peso supermediano, donde el peleador estadounidense ha tenido que subir un par de categorías para este combate. Aquí te cuento el resultado final de la batalla y quién ha salido victorioso de esta pelea de boxeo, que se llevó a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Resultados EN DIRECTO - Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Aquí te dejo con todos los resultados que se den en la noche del sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, con el combate del Canelo Álvarez vs. Terence Crawford como la pelea estelar de la noche y la que acapara todas las miradas, en una lucha soñada por el campeonato indiscutido de la categoría supermediano.

Peleas Resultado final Canelo Álvarez vs. Terence Crawford Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. Christian Mbilli vs. Lester Martínez, Mohammed Alakel vs. John Ornelas Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. Jermaine Franklin Jr venció a Ivan Dychko por decisión unánime. Steven Nelson vs. Raiko Santana Raiko Santana venció a Steven Nelson vía TKO en el primer asalto. Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez Reito Tsutsumi venció a Javier Martínez vía TKO en el primer asalto. Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo Sultan Almohamed venció a Martin Caraballo por decisión unánime.

Cartelera de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford desde Las Vegas

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., peso superwelter (10 rounds).

Christian Mbilli vs. Lester Martínez, peso supermediano (12 rounds).

Mohammed Alakel vs. John Ornelas, peso superpluma (6 rounds).

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, peso superwelter (10 rounds).

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., peso pesado (10 rounds).

Steven Nelson vs. Raiko Santana, peso supermediano (10 rounds).

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, peso superpluma (6 rounds).

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, peso ligero (4 rounds).

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025

sábado 13 de septiembre de 2025 Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas

Allegiant Stadium, Las Vegas Horario: 11:30 p.m. ET (pelea estelar)

11:30 p.m. ET (pelea estelar) Dónde ver: Netflix