Bajo las luces del Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, Puerto Rico, el boxeo femenino escribe un nuevo capítulo. La función tiene un centro de gravedad claro: el duelo en el peso pluma entre Amanda Serrano y Reina Téllez, un choque de estilos, historias y ambiciones que trasciende los cinturones mundiales WBA y WBO. Sobre el papel, Serrano es la campeona consolidada; en la práctica, cada campanazo vuelve a ponerlo todo en cero.

¿Quién ganó la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez en vivo hoy? Cartelera de boxeo en directo

Mira todos los resultados en vivo y en directo de la cartelera que encabezan Amanda Serrano y Reina Téllez:

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO Peso pluma Amanda Serrano vs Reina Téllez – Mundiales WBA y WBO del peso pluma — Peso ligero Stephanie Han vs Holly Holm – Mundial WBA del peso ligero — Peso gallo Ebanie Bridges vs Alexis Araiza Mones — Peso gallo Krystal Rosado-Ortiz vs Tania Walters — Peso mosca Yankiel Rivera vs Jonathan González — Peso gallo Abner Figueroa vs Edwin Rodríguez — Peso pluma Jan Paul Rivera vs Alfredo Cruz — Peso superpluma Henry Lebron vs Juan Tapia — Peso supergallo Chris Echevarria vs Gabriel Bernardi Cruz — Peso superpluma Yadiel Lozano vs Johniel Ramos — Peso gallo Caleb Josue Tirado vs Justin Hill — Peso medio Alexis Chaparro vs Augusto Leal —

Previa de la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez

La noche arranca marcada por la tensión del pesaje. “The Real Deal” llega a la báscula con el peso del favoritismo… pero no el de la balanza: 54.7 kg, por encima del límite acordado, obligan a replantear el escenario. Lo que iba a ser una defensa titular de la AMB y la OMB se convierte en un combate pactado a 10 asaltos de 3 minutos, con la narrativa desplazándose del conteo de cinturones al orgullo de dos peleadoras que suben al cuadrilátero decididas a imponer su ley.

Dentro del ring, Amanda Serrano ofrece lo que la ha convertido en referente: presión constante, volumen alto de golpes, cambios de ángulo y una agresividad controlada que asfixia. Cada combinación busca abrir defensas y probar la resistencia de Reina Téllez. La retadora, lejos de intimidarse, asume el rol de aguafiestas de la división pluma. Intenta marcar su ritmo, trabajar desde la media distancia y castigar cada mínimo descuido, sabiendo que una sola noche puede cambiar su destino en la categoría.

Mientras el foco principal recae en Serrano vs Téllez, el peso ligero presenta otro duelo cargado de narrativa: Stephanie Han frente a Holly Holm por el campeonato mundial WBA. Han encarna la nueva era: boxeo pulcro, jab constante, control milimétrico de la distancia y disciplina táctica. Frente a ella, Holm representa la memoria viva de los deportes de combate: ex campeona mundial de boxeo, estratega consumada y dueña de una experiencia que no se compra en el gimnasio. Es un enfrentamiento de épocas y estilos, donde cada asalto es un choque entre la frescura de la promesa y la resistencia de la leyenda.

El peso gallo completa el trío estelar con un cruce que promete intensidad desde la primera campana: Ebanie Bridges contra Alexis Araiza Mones. Bridges ha construido su nombre con un boxeo frontal, presión incesante y la capacidad de convertir cada presentación en espectáculo. Camina hacia adelante, corta el ring y obliga al intercambio. Araiza Mones llega como la rival hambrienta, lista para transformar una “oportunidad” en declaración de intenciones. Si logra manejar el ritmo y responder a la presión con precisión, este combate puede redefinir el mapa inmediato de la división gallo.

Así, entre campeonas consagradas, retadoras decididas y estilos que se cruzan en la misma noche, el Coliseo Roberto Clemente se transforma en escenario de preguntas que solo los guantes pueden responder: ¿podrá Amanda Serrano ratificar su condición de referencia del peso pluma ante una Reina Téllez que no tiene nada que perder? ¿Se impondrá el boxeo técnico de Stephanie Han o la experiencia de Holly Holm? ¿La presión de Ebanie Bridges doblegará la ambición de Alexis Araiza Mones? Si quieres saber quién ganó la pelea estelar y cómo terminó el resto de la cartelera, aquí encontrarás todos los detalles de una velada llamada a quedar en la memoria del boxeo femenino.

