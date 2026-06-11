La selección de México inauguró su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una contundente victoria de 2-0 frente a su similar de Sudáfrica. El histórico Estadio Azteca sirvió como escenario principal para el arranque oficial de la máxima justa del fútbol internacional ante más de 80 mil espectadores congregados. El Tri dominó el encuentro desde los primeros minutos del silbatazo inicial, demostrando su jerarquía ante una oncena visitante que sufrió los estragos del imponente ambiente. Este resultado inicial marca un debut prometedor para uno de los anfitriones del torneo que busca trascender en el Grupo A y le asegura sus primeros tres puntos en la llave que comparte con Corea del Sur y Chequia (anteriormente conocido como República Checa).

El humo tricolor de los fuegos artificiales aún cubría la cancha cuando el atacante Julián Quiñones se encargó de abrir el marcador apenas al minuto nueve del compromiso. El delantero aprovechó una desatención defensiva del conjunto sudafricano en la salida para definir con un disparo raso que pasó entre las piernas del guardameta Ronwen Williams. Este tanto tempranero desató la euforia total en las gradas del Coloso de Santa Úrsula, recinto que consagra su estatus como el único estadio en albergar tres mundiales distintos. Los jugadores del combinado visitante evidenciaron nerviosismo ante la presión constante de la afición local, que celebró cada pase acertado de su equipo con cánticos al unísono desde las tribunas. La estrategia del director técnico sudafricano Hugo Broos no logró contener el dinamismo ofensivo que propuso el cuadro azteca durante toda la primera mitad del juego.

La situación para el equipo africano se complicó drásticamente al inicio del segundo tiempo tras la expulsión directa del mediocampista Sphephelo Sithole en el minuto cuarenta y nueve. La inferioridad numérica permitió a la escuadra mexicana gestionar el ritmo del partido con mayor comodidad y encontrar espacios clave en el último tercio del campo rival. El dominio territorial se capitalizó al minuto sesenta y siete mediante un rápido contragolpe orquestado por Roberto Alvarado, quien envió un centro preciso hacia el área chica. El experimentado delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez, apareció oportuno a segundo poste para rematar de cabeza y sentenciar el resultado definitivo a favor del conjunto azteca. La conexión ofensiva de los locales evidenció las carencias tácticas de una defensa sudafricana que nunca logró establecer un orden defensivo frente al asedio constante.

El desgaste físico y la frustración mermaron por completo a Sudáfrica, que sufrió una segunda expulsión a los ochenta y cuatro minutos tras la revisión del videoarbitraje. El jugador Themba Zwane vio la tarjeta roja directa luego de que las cámaras confirmaran un impacto intencional sobre el rostro del mediocampista mexicano Roberto Alvarado. A pesar de tener el control absoluto del encuentro, el cuadro local también sufrió una baja en los instantes finales producto de una desatención en la zona baja. El zaguero César Montes abandonó el terreno de juego tras cometer una falta imprudente sobre Khulisa Mudau justo en el límite del área penal durante el tiempo de compensación. El silbatazo de clausura selló una noche redonda para los anfitriones, en que en la próxima jornada del jueves 18 de junio enfrentará al combinado surcoreano.

Resultado final: México vs. Sudáfrica

La información del resultado del partido entre México vs. Sudáfrica por la Fecha 1 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se actualizará EN VIVO y EN DIRECTO.

Partido Resultado México vs. Sudáfrica 2-0 (Julián Andrés Quiñones 9′, Raúl Jiménez 67′)

El delantero mexicano Raúl Jiménez, número 09, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el 11 de junio de 2026. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP)

Previa del México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se pone en marcha en el mítico Estadio Azteca con el partido inaugural entre la Selección de México y Sudáfrica, programado para este jueves 11 de junio . La expectativa se vive a flor de piel en la Ciudad de México, con el tri abriendo el Grupo A ante su afición y con la mirada del mundo puesta en este debut mundialista. A continuación, podrás consultar el resultado final, los goles, con datos actualizados de fuentes oficiales y medios especializados.

Recuerda que el partido México vs. Sudáfrica se transmite en vivo y en directo a través de TelevisaUnivisión (TUDN/Canal 5), TV Azteca (Canal 7), y en streaming por ViX. ¿A qué hora juegan en diferentes países? Te comparto la lista de horarios desde Estados Unidos, España, países de Latinoamérica y resto del mundo.

¿Qué canales transmiten el partido México vs. Sudáfrica EN VIVO hoy 12 de junio?

En Sudamérica, el partido entre México y Sudáfrica será transmitido por la señal de DirecTV Sports, disponible en la mayoría de países de la región a través de televisión por cable. Además, los usuarios también podrán seguir el encuentro vía streaming mediante DGO, Disney+ Premium y Paramount+, que ofrecen la señal en vivo para suscriptores, permitiendo ver el partido desde celulares, tablets y computadoras.

En el caso de España, la transmisión estará disponible a través de DAZN, plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026 para el mencionado territorio. Por su parte, en México, el encuentro podrá verse en televisión abierta mediante Canal 5 Televisa y Azteca 7, en televisión de paga por TUDN y también vía streaming en ViX, opción cada vez más utilizada por los aficionados.

Finalmente, en Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el partido a través de FOX Network y Telemundo en televisión, mientras que en plataformas digitales estará disponible en servicios como fuboTV, Peacock, Tubi, FOX One y Futbol de Primera Radio. De esta manera, el duelo podrá verse EN VIVO en distintas partes del mundo con múltiples opciones según la región.