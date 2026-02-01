Todo listo para definir al campeón. Este domingo 1 de febrero se vivirá la gran final del Australian Open 2026 desde el Melbourne Park, donde Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se verán las caras en un duelo de infarto al mejor de 5 sets. Hace un año se enfrentaron en este certamen y ‘Nole’ se llevó la victoria, por lo que es una revancha para el español, que apunta a conquistar por primera ocasión este Grand Slam.

SÍDNEY (AUSTRALIA), 01/02/2026.- ¿Quién ganó la final del Abierto de Australia 2026? Carlos Alcaraz y Novak Djokovic luchan por el primer título de la temporada de los Grand Slam. FOTO DE CARL DE SOUZA PARA AFP

¿Quién ganó el juego Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz escribió una página histórica en Melbourne al consagrarse campeón del Open de Australia 2026 tras una final memorable ante Novak Djokovic. Con esta victoria, Alcaraz alcanzó su séptimo título de Grand Slam y completó el ansiado póker de grandes, ya que era el único major que faltaba en su palmarés, luego de haber conquistado el US Open (2022 y 2025), Roland Garros (2024 y 2025) y Wimbledon (2023 y 2025).

Tenista Primer Set Segundo Set Tercer Set Cuarto Set Novak Djokovic 6 2 3 5 Carlos Alcaraz 2 6 6 7

La previa de la final

Recordemos que este juego es al mejor de cinco sets, por lo que al menos se deberán disputar 3 de ellos en caso alguno de los dos logre ganar por 3-0 en esta final del Australian Open 2026.

Cabe señalar que en el historial, Novak Djokovic va encima de Carlos Alcaraz. Se contabilizan 5 victorias de Novak Djokivic y 4 victorias para Alcaraz, desde su primer enfrentamiento en el año 2022. Además, cabe destacar que se han visto las caras en una oportunidad en el Australian Open, resultando como ganador ‘Nole’ en los cuartos de final de la edición 2025.