Revisa la agenda del 5 al 11 de octubre incluye partidos de NFL, NBA, LaLiga y Liga MX. Conoce los horarios de los encuentros más importantes. | Imagen referencial creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini / Composición GEC
Revisa la agenda del 5 al 11 de octubre incluye partidos de NFL, NBA, LaLiga y Liga MX. Conoce los horarios de los encuentros más importantes. | Imagen referencial creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini / Composición GEC
Ronie Bautista
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La agenda deportiva de la semana del 5 al 11 de octubre de 2026 llega cargada de grandes emociones con el regreso de las ligas locales de fútbol profesional tras la Fecha FIFA, la intensidad de los emparrillados de fútbol americano y el inicio de los motores en las duelas de baloncesto. Sigue la acción de los partidos de , la pretemporada de y los encuentros de y con imperdibles juegos como Ravens–Falcons, Real Madrid–Villarreal y Tigres–Toluca, por nombrar algunos. A continuación, te compartimos esta agenda deportiva con los horarios en Estados Unidos, México, España y Latinoamérica así como cada uno de los enfrentamientos que simplemente no te puedes perder.

El domingo 11, por ejemplo, Eagles–Jaguars abre la actividad de NFL en Londres a las 9:30 a. m. ET / 7:30 a. m. Tiempo del Centro / 3:30 p. m. horario peninsular. La jornada continúa con más encuentros como el Ravens–Falcons a las 8:20 p. m. ET / 6:20 p. m. Tiempo del Centro / 2:20 a. m. horario peninsular del día siguiente. En NBA, Minnesota visita a Milwaukee el lunes 5 a las 8:00 p. m. ET / 6:00 p.m. Tiempo del Centro / 2:00 a. m. horario peninsular del día siguiente. LaLiga programa FC Barcelona–Getafe y Real Madrid–Villarreal CF para el sábado 10. Por su parte, la Liga MX abre su jornada 11 el viernes 9 con Puebla–León y Tigres–Toluca.

La NFL, NBA, LaLiga y Liga MX concentran una nueva semana de partidos. Revisa los horarios y principales encuentros del 5 al 11 de octubre. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT / Composición GEC
La NFL, NBA, LaLiga y Liga MX concentran una nueva semana de partidos. Revisa los horarios y principales encuentros del 5 al 11 de octubre. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT / Composición GEC

NFL: partidos del 5 al 11 de octubre

La Semana 5 de la NFL promete modificar el rumbo de la temporada regular con duelos de alta rivalidad y un nuevo capítulo en tierras británicas.

  • El partido de la semana: El invicto de los San Francisco 49ers se pondrá a prueba ante los Seattle Seahawks (domingo 11 de octubre, 14:25 h Centro de México) en una batalla crucial por el liderato de la NFC Oeste.
  • NFL International Series: Los emparrillados viajan a Londres con el choque entre Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars (domingo 11 de octubre, 07:30 h Centro de México).
  • Duelo estelar de apuestas: Los Dallas Cowboys abren las acciones como claros favoritos frente a unos urgidos Tampa Bay Buccaneers en el Thursday Night Football.
  • Equipos que descansan: Kansas City Chiefs y Carolina Panthers.
FechaPartidoHora del Este (ET)Transmisión en Estados Unidos
Lunes 5Atlanta Falcons vs. New Orleans Saints8:15 p. m.ESPN
Jueves 8Tampa Bay Buccaneers vs. Dallas Cowboys8:15 p. m.Prime Video
Domingo 11Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars, en Londres9:30 a. m.NFL Network
Domingo 11Cincinnati Bengals vs. Miami Dolphins1:00 p. m.FOX y FOX One
Domingo 11Las Vegas Raiders vs. New England Patriots1:00 p. m.CBS y Paramount+
Domingo 11Minnesota Vikings vs. New Orleans Saints1:00 p. m.FOX
Domingo 11Cleveland Browns vs. New York Jets1:00 p. m.CBS
Domingo 11Indianapolis Colts vs. Pittsburgh Steelers1:00 p. m.CBS
Domingo 11Houston Texans vs. Tennessee Titans1:00 p. m.CBS
Domingo 11New York Giants vs. Washington Commanders1:00 p. m.FOX
Domingo 11Chicago Bears vs. Green Bay Packers1:00 p. m.FOX
Domingo 11Denver Broncos vs. Los Angeles Chargers4:05 p. m.CBS y Paramount+
Domingo 11San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks4:25 p. m.FOX y FOX One
Domingo 11Baltimore Ravens vs. Atlanta Falcons8:20 p. m.*NBC, Peacock Premium y Universo

* El Ravens–Falcons equivale a las 7:20 p. m. en Houston y Chicago y a las 5:20 p. m. en Los Ángeles. La disponibilidad de los partidos regionales de FOX depende de la ubicación del espectador.

NBA: calendario de pretemporada

La temporada regular inicia oficialmente el 20 de octubre, pero esta semana del 5 al 11 de octubre la pretemporada de la NBA se roba los reflectores con su gira mundial.

  • NBA China Games 2026: Los Dallas Mavericks y los Houston Rockets se enfrentan en una serie especial en el The Venetian Arena de Macao (viernes 9 y domingo 11 de octubre).
  • NBA Canada Games 2026: Los Toronto Raptors recibirán a los LA Clippers en Vancouver el sábado 10 de octubre.
  • Duelos estelares en EE. UU.: Los reflectores también estarán en el choque de los Sacramento Kings visitando a Los Angeles Lakers (jueves 8 de octubre).
FechaPartidos y horarios ET
Lunes 5Memphis en Atlanta — 7:00 p. m.; Phoenix en Detroit — 7:00 p. m.; New York en Philadelphia — 7:00 p. m.; Minnesota en Milwaukee — 8:00 p. m.; Lakers en Sacramento — 10:00 p. m.
Martes 6Brooklyn en Charlotte — 7:00 p. m.; New Orleans en Oklahoma City — 8:00 p. m.; Denver en Utah — 9:00 p. m.; Lakers en Golden State — 10:00 p. m.
Miércoles 7Indiana en Minnesota — 7:00 p. m.; Phoenix en Chicago — 8:00 p. m.; Milwaukee en Oklahoma City — 8:00 p. m.; Orlando en Memphis — 8:00 p. m.; Golden State en Portland — 10:00 p. m.
Jueves 8Boston en Cleveland — 7:00 p. m.; Philadelphia en Brooklyn — 7:30 p. m.; Washington en New York — 7:30 p. m.; New Orleans en Miami — 7:30 p. m.; Atlanta en San Antonio — 8:00 p. m.; Sacramento en Lakers — 10:30 p. m.
Viernes 9Houston vs. Dallas, en Macao — 8:00 a. m.; Memphis en Chicago — 8:00 p. m.
Sábado 10Clippers en Toronto — 6:30 p. m.; Atlanta en Indiana — 7:00 p. m.; Detroit en Washington — 7:00 p. m.; Philadelphia en Boston — 8:00 p. m.; Minnesota en Miami — 8:00 p. m.; Sacramento en Golden State — 8:30 p. m.; San Antonio en Phoenix — 10:00 p. m.
Domingo 11Dallas vs. Houston, en Macao — 6:00 a. m.; Orlando en Cleveland — 6:30 p. m.; Milwaukee en Charlotte — 7:00 p. m.; Chicago en Denver — 9:00 p. m.

Transmisiones identificadas en Estados Unidos

  • Sacramento–Lakers, jueves 08/10: ESPN2 y ESPN App.
  • San Antonio–Phoenix, sábado 10/10: ESPN y ESPN App.
  • Orlando–Cleveland, domingo 11/10: ESPN y ESPN App.
  • Chicago–Denver, domingo 11/10: ESPN y ESPN App.

LaLiga: jornada 8 del 9 al 11 de octubre

La Primera División de España retoma sus actividades del 9 al 11 de octubre con la disputa de la Jornada 8, donde el Barcelona busca mantener su hegemonía en la cima.

  • Partidos del Real Madrid y Barcelona: El sábado 10 de octubre, el FC Barcelona se enfrentará al Getafe (18:30 h de España), mientras que el Real Madrid se medirá ante el Villarreal (21:00 h de España) en el Santiago Bernabéu.
  • Otros choques atractivos: El Atlético de Madrid visitará al Alavés el sábado, y el derbi andaluz o los duelos del domingo cerrarán con el Real Betis vs. Osasuna.
FechaPartidoHora del Este (ET)Horario Peninsular
Viernes 9Málaga vs. Espanyol3:00 p. m. 21:00
Sábado 10Rayo Vallecano vs. Athletic Club8:00 a. m.14:00
Sábado 10Alavés vs. Atlético de Madrid10:15 a. m.16:15
Sábado 10FC Barcelona vs. Getafe12:30 p. m.18:30
Sábado 10Real Madrid vs. Villarreal CF3:00 p. m.21:00
Domingo 11Elche vs. Celta8:00 a. m.14:00
Domingo 11Real Sociedad vs. Deportivo10:15 a. m.16:15
Domingo 11Betis vs. Osasuna12:30 p. m. 18:30
Domingo 11Racing vs. Valencia3:00 p. m.21:00
Lunes 12*Levante vs. Sevilla3:00 p. m.21:00

* El Real Madrid–Villarreal CD corresponde a las 2:00 p. m. en Houston y a las 12:00 p. m. en Los Ángeles. Aunque este bloque recoge los encuentros del viernes al domingo, la jornada 8 se extiende hasta el lunes 12, fuera del período de esta guía.

Consulta a qué hora juegan los principales equipos. Revisa la programación de NFL, NBA, LaLiga y Liga MX para la semana del 5 al 11 de octubre. | Imagen referencial creada por Depor utilizando la IA de Gemini / Composición GEC
Consulta a qué hora juegan los principales equipos. Revisa la programación de NFL, NBA, LaLiga y Liga MX para la semana del 5 al 11 de octubre. | Imagen referencial creada por Depor utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Liga MX: jornada 11 del Apertura 2026

Tras el parón internacional por los partidos de la Selección Mexicana, el balompié nacional reanuda con la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 (que se disputa del viernes 9 al domingo 11 de octubre), entrando de lleno en la recta final rumbo a la liguilla.

  • El Clásico Tapatío: Atlas vs. Chivas se medirán en el Estadio Jalisco (sábado 10 de octubre, 19:00 h). El Rebaño Sagrado busca consolidarse en la parte alta de la tabla.
  • Duelo de aniversario: El Club América celebra su 110 aniversario enfrentando a Monterrey en el Estadio Banorte (sábado 10 de octubre, 21:00 h), un partido vital para las aspiraciones de liguilla directa de ambos.
  • La batalla por la cima: El colíder Tigres recibe al Toluca (viernes 9 de octubre, 21:00 h), mientras que Pumas y Cruz Azul reviven la última final del fútbol mexicano en Ciudad Universitaria (domingo 11 de octubre, 19:15 h).
FechaPartidoHora del Centro de MéxicoHora del Este (ET)
Viernes 9Puebla vs. León19:009:00 p. m.
Viernes 9Tigres vs. Toluca21:0011:00 p. m.
Sábado 10Juárez vs. Tijuana17:007:00 p. m.
Sábado 10Querétaro vs. Atlante17:007:00 p. m.
Sábado 10Atlas vs. Chivas19:009:00 p. m.
Sábado 10América vs. Monterrey21:1011:10 p. m.
Domingo 11Atlético de San Luis vs. Santos17:007:00 p. m.
Domingo 11Pachuca vs. Necaxa17:107:00 p. m.
Domingo 11Pumas vs. Cruz Azul19:159:15 p. m.

Para la comunidad mexicana en Estados Unidos, Tigres–Toluca comienza a las 10:00 p. m. en Houston y Dallas y a las 8:00 p. m. en Los Ángeles. Los canales publicados en las guías mexicanas corresponden a ese mercado; no permiten asegurar qué plataforma ofrecerá cada encuentro en territorio estadounidense.

Canales anunciados para Estados Unidos

PartidoTransmisión anunciada en EE. UU.
Puebla vs. LeónTUDN, tudn.com y app de TUDN
Tigres vs. TolucaFox Deportes
Juárez vs. TijuanaFox Deportes
Querétaro vs. AtlanteViX
Atlas vs. ChivasUnivision, TUDN, tudn.com y app de TUDN
América vs. MonterreyUnivision, TUDN, tudn.com y app de TUDN
Atlético de San Luis vs. SantosViX
Pachuca vs. NecaxaTUDN, tudn.com y app de TUDN
Pumas vs. Cruz AzulUnivision, TUDN, tudn.com y app de TUDN
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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