La agenda deportiva de la semana del 5 al 11 de octubre de 2026 llega cargada de grandes emociones con el regreso de las ligas locales de fútbol profesional tras la Fecha FIFA, la intensidad de los emparrillados de fútbol americano y el inicio de los motores en las duelas de baloncesto. Sigue la acción de los partidos de NFL, la pretemporada de NBA y los encuentros de LaLiga y Liga MX con imperdibles juegos como Ravens–Falcons, Real Madrid–Villarreal y Tigres–Toluca, por nombrar algunos. A continuación, te compartimos esta agenda deportiva con los horarios en Estados Unidos, México, España y Latinoamérica así como cada uno de los enfrentamientos que simplemente no te puedes perder.

El domingo 11, por ejemplo, Eagles–Jaguars abre la actividad de NFL en Londres a las 9:30 a. m. ET / 7:30 a. m. Tiempo del Centro / 3:30 p. m. horario peninsular. La jornada continúa con más encuentros como el Ravens–Falcons a las 8:20 p. m. ET / 6:20 p. m. Tiempo del Centro / 2:20 a. m. horario peninsular del día siguiente. En NBA, Minnesota visita a Milwaukee el lunes 5 a las 8:00 p. m. ET / 6:00 p.m. Tiempo del Centro / 2:00 a. m. horario peninsular del día siguiente. LaLiga programa FC Barcelona–Getafe y Real Madrid–Villarreal CF para el sábado 10. Por su parte, la Liga MX abre su jornada 11 el viernes 9 con Puebla–León y Tigres–Toluca.

La NFL, NBA, LaLiga y Liga MX concentran una nueva semana de partidos. Revisa los horarios y principales encuentros del 5 al 11 de octubre. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT / Composición GEC

NFL: partidos del 5 al 11 de octubre

La Semana 5 de la NFL promete modificar el rumbo de la temporada regular con duelos de alta rivalidad y un nuevo capítulo en tierras británicas.

El partido de la semana: El invicto de los San Francisco 49ers se pondrá a prueba ante los Seattle Seahawks (domingo 11 de octubre, 14:25 h Centro de México) en una batalla crucial por el liderato de la NFC Oeste.

El invicto de los (domingo 11 de octubre, 14:25 h Centro de México) en una batalla crucial por el liderato de la NFC Oeste. NFL International Series: Los emparrillados viajan a Londres con el choque entre Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars (domingo 11 de octubre, 07:30 h Centro de México).

Los emparrillados viajan a Londres con el choque entre (domingo 11 de octubre, 07:30 h Centro de México). Duelo estelar de apuestas: Los Dallas Cowboys abren las acciones como claros favoritos frente a unos urgidos Tampa Bay Buccaneers en el Thursday Night Football .

Los frente a unos urgidos Tampa Bay Buccaneers en el . Equipos que descansan: Kansas City Chiefs y Carolina Panthers.

Fecha Partido Hora del Este (ET) Transmisión en Estados Unidos Lunes 5 Atlanta Falcons vs. New Orleans Saints 8:15 p. m. ESPN Jueves 8 Tampa Bay Buccaneers vs. Dallas Cowboys 8:15 p. m. Prime Video Domingo 11 Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars, en Londres 9:30 a. m. NFL Network Domingo 11 Cincinnati Bengals vs. Miami Dolphins 1:00 p. m. FOX y FOX One Domingo 11 Las Vegas Raiders vs. New England Patriots 1:00 p. m. CBS y Paramount+ Domingo 11 Minnesota Vikings vs. New Orleans Saints 1:00 p. m. FOX Domingo 11 Cleveland Browns vs. New York Jets 1:00 p. m. CBS Domingo 11 Indianapolis Colts vs. Pittsburgh Steelers 1:00 p. m. CBS Domingo 11 Houston Texans vs. Tennessee Titans 1:00 p. m. CBS Domingo 11 New York Giants vs. Washington Commanders 1:00 p. m. FOX Domingo 11 Chicago Bears vs. Green Bay Packers 1:00 p. m. FOX Domingo 11 Denver Broncos vs. Los Angeles Chargers 4:05 p. m. CBS y Paramount+ Domingo 11 San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks 4:25 p. m. FOX y FOX One Domingo 11 Baltimore Ravens vs. Atlanta Falcons 8:20 p. m.* NBC, Peacock Premium y Universo

* El Ravens–Falcons equivale a las 7:20 p. m. en Houston y Chicago y a las 5:20 p. m. en Los Ángeles. La disponibilidad de los partidos regionales de FOX depende de la ubicación del espectador.

NBA: calendario de pretemporada

La temporada regular inicia oficialmente el 20 de octubre, pero esta semana del 5 al 11 de octubre la pretemporada de la NBA se roba los reflectores con su gira mundial.

NBA China Games 2026: Los Dallas Mavericks y los Houston Rockets se enfrentan en una serie especial en el The Venetian Arena de Macao (viernes 9 y domingo 11 de octubre).

Los se enfrentan en una serie especial en el de Macao (viernes 9 y domingo 11 de octubre). NBA Canada Games 2026: Los Toronto Raptors recibirán a los LA Clippers en Vancouver el sábado 10 de octubre.

Los en Vancouver el sábado 10 de octubre. Duelos estelares en EE. UU.: Los reflectores también estarán en el choque de los Sacramento Kings visitando a Los Angeles Lakers (jueves 8 de octubre).

Fecha Partidos y horarios ET Lunes 5 Memphis en Atlanta — 7:00 p. m.; Phoenix en Detroit — 7:00 p. m.; New York en Philadelphia — 7:00 p. m.; Minnesota en Milwaukee — 8:00 p. m.; Lakers en Sacramento — 10:00 p. m. Martes 6 Brooklyn en Charlotte — 7:00 p. m.; New Orleans en Oklahoma City — 8:00 p. m.; Denver en Utah — 9:00 p. m.; Lakers en Golden State — 10:00 p. m. Miércoles 7 Indiana en Minnesota — 7:00 p. m.; Phoenix en Chicago — 8:00 p. m.; Milwaukee en Oklahoma City — 8:00 p. m.; Orlando en Memphis — 8:00 p. m.; Golden State en Portland — 10:00 p. m. Jueves 8 Boston en Cleveland — 7:00 p. m.; Philadelphia en Brooklyn — 7:30 p. m.; Washington en New York — 7:30 p. m.; New Orleans en Miami — 7:30 p. m.; Atlanta en San Antonio — 8:00 p. m.; Sacramento en Lakers — 10:30 p. m. Viernes 9 Houston vs. Dallas, en Macao — 8:00 a. m.; Memphis en Chicago — 8:00 p. m. Sábado 10 Clippers en Toronto — 6:30 p. m.; Atlanta en Indiana — 7:00 p. m.; Detroit en Washington — 7:00 p. m.; Philadelphia en Boston — 8:00 p. m.; Minnesota en Miami — 8:00 p. m.; Sacramento en Golden State — 8:30 p. m.; San Antonio en Phoenix — 10:00 p. m. Domingo 11 Dallas vs. Houston, en Macao — 6:00 a. m.; Orlando en Cleveland — 6:30 p. m.; Milwaukee en Charlotte — 7:00 p. m.; Chicago en Denver — 9:00 p. m.

Transmisiones identificadas en Estados Unidos

Sacramento–Lakers, jueves 08/10: ESPN2 y ESPN App.

San Antonio–Phoenix, sábado 10/10: ESPN y ESPN App.

Orlando–Cleveland, domingo 11/10: ESPN y ESPN App.

Chicago–Denver, domingo 11/10: ESPN y ESPN App.

LaLiga: jornada 8 del 9 al 11 de octubre

La Primera División de España retoma sus actividades del 9 al 11 de octubre con la disputa de la Jornada 8, donde el Barcelona busca mantener su hegemonía en la cima.

Partidos del Real Madrid y Barcelona: El sábado 10 de octubre, el FC Barcelona se enfrentará al Getafe (18:30 h de España), mientras que el Real Madrid se medirá ante el Villarreal (21:00 h de España) en el Santiago Bernabéu.

El sábado 10 de octubre, el (18:30 h de España), mientras que el (21:00 h de España) en el Santiago Bernabéu. Otros choques atractivos: El Atlético de Madrid visitará al Alavés el sábado, y el derbi andaluz o los duelos del domingo cerrarán con el Real Betis vs. Osasuna.

Fecha Partido Hora del Este (ET) Horario Peninsular Viernes 9 Málaga vs. Espanyol 3:00 p. m. 21:00 Sábado 10 Rayo Vallecano vs. Athletic Club 8:00 a. m. 14:00 Sábado 10 Alavés vs. Atlético de Madrid 10:15 a. m. 16:15 Sábado 10 FC Barcelona vs. Getafe 12:30 p. m. 18:30 Sábado 10 Real Madrid vs. Villarreal CF 3:00 p. m. 21:00 Domingo 11 Elche vs. Celta 8:00 a. m. 14:00 Domingo 11 Real Sociedad vs. Deportivo 10:15 a. m. 16:15 Domingo 11 Betis vs. Osasuna 12:30 p. m. 18:30 Domingo 11 Racing vs. Valencia 3:00 p. m. 21:00 Lunes 12* Levante vs. Sevilla 3:00 p. m. 21:00

* El Real Madrid–Villarreal CD corresponde a las 2:00 p. m. en Houston y a las 12:00 p. m. en Los Ángeles. Aunque este bloque recoge los encuentros del viernes al domingo, la jornada 8 se extiende hasta el lunes 12, fuera del período de esta guía.

Consulta a qué hora juegan los principales equipos. Revisa la programación de NFL, NBA, LaLiga y Liga MX para la semana del 5 al 11 de octubre. | Imagen referencial creada por Depor utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Liga MX: jornada 11 del Apertura 2026

Tras el parón internacional por los partidos de la Selección Mexicana, el balompié nacional reanuda con la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 (que se disputa del viernes 9 al domingo 11 de octubre), entrando de lleno en la recta final rumbo a la liguilla.

El Clásico Tapatío: Atlas vs. Chivas se medirán en el Estadio Jalisco (sábado 10 de octubre, 19:00 h). El Rebaño Sagrado busca consolidarse en la parte alta de la tabla.

se medirán en el Estadio Jalisco (sábado 10 de octubre, 19:00 h). El Rebaño Sagrado busca consolidarse en la parte alta de la tabla. Duelo de aniversario: El Club América celebra su 110 aniversario enfrentando a Monterrey en el Estadio Banorte (sábado 10 de octubre, 21:00 h), un partido vital para las aspiraciones de liguilla directa de ambos.

El en el Estadio Banorte (sábado 10 de octubre, 21:00 h), un partido vital para las aspiraciones de liguilla directa de ambos. La batalla por la cima: El colíder Tigres recibe al Toluca (viernes 9 de octubre, 21:00 h), mientras que Pumas y Cruz Azul reviven la última final del fútbol mexicano en Ciudad Universitaria (domingo 11 de octubre, 19:15 h).

Fecha Partido Hora del Centro de México Hora del Este (ET) Viernes 9 Puebla vs. León 19:00 9:00 p. m. Viernes 9 Tigres vs. Toluca 21:00 11:00 p. m. Sábado 10 Juárez vs. Tijuana 17:00 7:00 p. m. Sábado 10 Querétaro vs. Atlante 17:00 7:00 p. m. Sábado 10 Atlas vs. Chivas 19:00 9:00 p. m. Sábado 10 América vs. Monterrey 21:10 11:10 p. m. Domingo 11 Atlético de San Luis vs. Santos 17:00 7:00 p. m. Domingo 11 Pachuca vs. Necaxa 17:10 7:00 p. m. Domingo 11 Pumas vs. Cruz Azul 19:15 9:15 p. m.

Para la comunidad mexicana en Estados Unidos, Tigres–Toluca comienza a las 10:00 p. m. en Houston y Dallas y a las 8:00 p. m. en Los Ángeles. Los canales publicados en las guías mexicanas corresponden a ese mercado; no permiten asegurar qué plataforma ofrecerá cada encuentro en territorio estadounidense.

Canales anunciados para Estados Unidos

Partido Transmisión anunciada en EE. UU. Puebla vs. León TUDN, tudn.com y app de TUDN Tigres vs. Toluca Fox Deportes Juárez vs. Tijuana Fox Deportes Querétaro vs. Atlante ViX Atlas vs. Chivas Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN América vs. Monterrey Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN Atlético de San Luis vs. Santos ViX Pachuca vs. Necaxa TUDN, tudn.com y app de TUDN Pumas vs. Cruz Azul Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN