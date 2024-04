Real Madrid y el Manchester City se enfrentaron en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League en el nuevo estadio Santiago Bernabéu. El partido, de muchas emociones, terminó en empate 3-3.

Consulta aquí los canales que estuvieron a cargo de la transmisión para poder seguirlo desde USA, México, España y el resto de países del mundo. Existen opciones múltiples para ver el juego por teléfonos celulares, tablets, PC y televisores smart TV.

Pep Guardiola sobre la afirmación de Carlo Ancelotti de que al Madrid le faltó personalidad en su derrota ante el City la temporada pasada : “Estuvimos mejor no porque el Madrid fuera malo. En ese club siempre se les juzga que no estuvieron bien [si pierden]. Pienso diferente. Ellos no estuvieron mal, pero nosotros fuimos mejores”. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City : “Si ganamos la Liga de Campeones una vez, podemos volver a hacerlo. Vencer al Madrid dos veces seguidas es difícil. En esta competición el objetivo no es fácil. Tienen orgullo, tienen que hacerlo”. Sé inteligente y juega y veremos qué pasa en el partido de vuelta”.

Ahora, el Santiago Bernabéu será el escenario de la primera parte de este nuevo asalto entre los dos gigantes, al que el Real Madrid llega con la ligera ventaja de haber estado más de una semana sin competir. “Hemos tenido tiempo para preparar el partido, lo hemos preparado muy bien y tengo la confianza de que vamos a dar lo mejor”, dijo este lunes el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Vinicius Junior es uno de los titulares indiscutibles en Real Madrid. (Foto: AFP)

¿Qué canal transmitio Real Madrid vs. Manchester City desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido por cuartos de final de la Champions League fue visto por las señales de UniMás y TUDN. Además, puede verse en vivo a partir de las 16:00 horas (4:00 PM, Washington) y las 13:00 (1:00 PM, Los Ángeles) a través de Paramount+, Fubo y ViX.

¿Qué canal transmitió Real Madrid vs. Manchester City desde México?

TNT fue el canal de TV de llevar cada incidente del Real Madrid vs. Manchester City para todos los mexicanos en el país. En tanto, si lo quieres disfrutar vía streaming lo puedes hacer mediante Star+, ESPN, Max y FOX Sports.

¿Qué canal transmitió Real Madrid vs. Manchester City desde España?

En España, el Real Madrid vs. Manchester City en vivo, se pudo seguir por M+ Liga de Campeones y vía streaming por Movistar Plus+.

M+ Liga de Campeones: Canal 60 de Movistar y 114 de Orange.

M+ Liga de Campeones UHD: Canal 441 de Movistar y 115 de Orange.

LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

¿Qué canal transmitió Real Madrid vs. Manchester City en el resto del mundo?

En Sudamérica, Centroamérica y Caribe, el partido Real Madrid contra Manchester City pudo verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión: Star+, ESPN, HBO Max, SBT y FOX Sports.

En Francia, por ejemplo, se pudo seguir en vivo y en directo el duelo en CANAL+ Foot y RMC Sport 1 a partir de las 21:00 horas, mismo horario que en España. Por otro lado, en el Reino Unido se podrá ver este choque por TNT Sports y TNT Sports 2 a las 20:00 horas, igual que en la República de Irlanda.

Horario, TV y dónde ver partido Madrid vs. City por Champions League

Día: Martes 9 de abril

Hora: 21:00 en España y 20:00 en Canarias | 15:00 USA ET | 13:00 CDMX

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid

Real Madrid y Manchester City se enfrentarán por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.