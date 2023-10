Islam Makhachev y Alexander Volkanovski protagonizarán una de las mejores peleas del 2023 en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) cuando se enfrenten este sábado 21 de octubre (08:00 horas de CDMX; 10 am ET | 9 am CT | 8 am MT | 7 am PT) por la batalla estelar del UFC 294. El evento que tiene lugar en el estadio Etihad Arena de Abu Dabi, de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), será transmitido oficialmente por Star+ (Latinoamérica), FOX Sports (México), ESPN+ (Estados Unidos) y Eurosport Player (España).

¿Qué canal transmite Makhachev vs. Volkanovski por UFC 294 desde México?

Lista de canales de televisión que transmitieron el UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 2 en México, Centroamérica y Sudamérica.

Países Canales TV México FOX Sports , ESPN+, UFC Fight Pass y Star+ Puerto Rico ESPN+ y UFC Fight Pass República Dominicana ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Costa Rica ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Honduras ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Canadá TSN El Salvador ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Guatemala ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Nicaragua ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Panamá ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Argentina ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Colombia ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Venezuela ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Perú ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Chile ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Ecuador ESPN, Star+ y UFC Fight Pass España Eurosport y Eurosport Player

¿Qué canal transmite Makhachev vs. Volkanovski por UFC 294 desde USA?

La transmisión oficial del UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 2 para el público estadounidense en los estados de California, Florida, Nueva York, Washington, Arizona, entre otros, será por PPV de ESPN+ ($9.99 mensual / Streaming); mientras que en México va por FOX Sports Premium y Centroamérica vía Star+ (Streaming). Las preliminares en todo el mundo se verán GRATIS por UFC Fight Pass.

Estados Unidos y otros países Canal TV o Streaming California (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Los Ángeles (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Texas (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Nueva York (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Nueva Jersey (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Florida (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Washington (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Pensilvania (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Virginia (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Arizona (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Utah (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Nevada (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Puerto Rico ESPN+ y UFC Fight Pass México FOX Sports, Star+ y UFC Fight Pass

Horarios para ver las peleas del UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 2 desde USA

+ Main card : 10:00 a. m. ET | 9:00 a. m. CT | 8:00 a. m. MT | 7:00 a. m. PT ( ESPN+ PPV)

: 10:00 a. m. ET | 9:00 a. m. CT | 8:00 a. m. MT | 7:00 a. m. PT ( + Preliminares: 2:00 p. m. ET | 1:00 p. m. CT | 12:00 p. m. MT | 11:00 a. m. PT (ESPN+ y UFC Fight Pass)

¿Cuánto cuesta ESPN+ para ver UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 2?

Existe dos paquetes principales para contratar ESPN Plus en los Estados Unidos. La primera consiste en pagar una membresía que tiene un costo de 9.99 dólares mensuales y otro de 99.99 dólares mensuales . Por otro lado, la segunda incluye una oferta (combo) sin anuncios que incluye los servicios streaming de Disney Plus y Hulu que cuesta 12.99 dólares mensuales y la otra de 19.99 dólares . De esta forma podrás ver el contenido exclusivo PPV de ESPN+ con eventos como la UFC, F1, MLB, WWE, tenis, entre otros.

Plan ESPN Plus Precio Prueba gratis Transmisión conjunta ESPN + (Mensual) $9.99 No tiene 3 dispositivos ESPN + (Anual) $99.99 / anual No tiene 3 dispositivos ESPN+, Disney+ y Hulu $12.99 / mensual No tiene 3 dispositivos

¿En qué dispositivos puedo ver UFC 294 vía ESPN+ en USA?

Lista de dispositivos disponibles para ver las peleas del UFC 293 vía ESPN+ desde los Estados Unidos.

iPhones, iPads, and Apple TV

Android smartphones, tablets, y smart TVs

Amazon Fire TV y tablet

Roku

Xbox y Playstation

Samsung Smart TVs

PC (ESPN.com)

¿Cómo ver UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 2 con VPN?

Si quieres ver UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 2 sin tener que suscribirte a ESPN+ o pagar por PPV en Estados Unidos, un VPN como ExpressVPN es tu mejor alternativa. Los nuevos usuarios del servicio pueden ahorrarse un 35% y conseguir tres meses más gratis si contratan la suscripción de 12 meses. Y si no estás 100% satisfecho con el servicio, cuenta con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

¿Qué es UFC FIGHT PASS?

UFC FIGHT PASS es el servicio de streaming definitivo para los aficionados a los deportes de combate con el que tendrás acceso a miles de horas de contenido, incluyendo:

Eventos en directo: Mira los mejores eventos de MMA, boxeo, kickboxing, Muay Thai y mucho más en directo.

Mira los mejores eventos de MMA, boxeo, kickboxing, Muay Thai y mucho más en directo. Contenido original: Disfruta de documentales, series y programas exclusivos de UFC FIGHT PASS.

Disfruta de documentales, series y programas exclusivos de UFC FIGHT PASS. Batallas históricas: Revive los combates más memorables de la historia de los deportes de combate.

UFC FIGHT PASS está disponible en todo el mundo y en miles de dispositivos, incluyendo Laptops, Apple TV, Xbox One, Amazon Fire TV, iPad, iPhone, Android devices, Chromecast, Roku, Samsung Smart TV, y LG Smart TV.

UFC FIGHT PASS FAQS

¿Qué combates en directo puedo ver en UFC FIGHT PASS? Los usuarios tienen acceso a los combates preliminares de las principales competiciones de pago por visión de la UFC, así como a más de 200 eventos en directo de promociones como Invicta FC, GLORY Kickboxing, QUINTET (Team Submission Grappling), Eddie Bravo Invitational, Polaris y muchas más. Es el lugar para ver a las principales estrellas de la UFC como Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Georges St. Pierre, Daniel Cormier, Jon Jones, Anderson Silva y muchos más. Sigue a tus luchadores favoritos desde las primeras preliminares hasta el evento principal.

Los usuarios tienen acceso a los combates preliminares de las principales competiciones de pago por visión de la UFC, así como a más de 200 eventos en directo de promociones como Invicta FC, GLORY Kickboxing, QUINTET (Team Submission Grappling), Eddie Bravo Invitational, Polaris y muchas más. Es el lugar para ver a las principales estrellas de la UFC como Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Georges St. Pierre, Daniel Cormier, Jon Jones, Anderson Silva y muchos más. Sigue a tus luchadores favoritos desde las primeras preliminares hasta el evento principal. ¿Qué combates y programas históricos hay en UFC FIGHT PASS? La enorme biblioteca de UFC FIGHT PASS siempre en crecimiento contiene todos los combates de la historia de la UFC, así como las videotecas completas de más de otras 30 promociones de MMA/boxeo/kickboxing/Muay Thai/Jiu Jitsu, como PRIDE FC, WEC, Strikeforce e Invicta FC. También hay miles de horas de programas históricos de MMA archivados, incluyendo temporadas anteriores de The Ultimate Fighter, Tuesday Night Contender Series de Dana White y programas exclusivos.

