Islam Makhachev y Alexander Volkanovski se volverán a ver las caras dentro del octágono del evento UFC 294 por el título de la división peso ligero este sábado 21 de octubre desde el Etihad Arena de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). Sigue los horarios, los canales de televisión, los resultados y la cartelera completa de las peleas.

Horario, TV y cómo ver pelea del UFC 294: Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 2

¿Cuándo es la pelea? Sábado 21 de octubre de 2023 ¿En qué lugar será el combate? Etihad Arena de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos, EAU) ¿En qué canal transmiten? Star+ (Latinoamérica), ESPN+ (Estados Unidos), FOX Sports (México y Argentina) y Eurosport Player (España) ¿Cuál es la pelea estelar del UFC 294? Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski ¿A qué hora empieza el UFC 294? 8:00 MEX | 9:00 PER/COL | 10:00 ET | 11:00 ARG/CHI | 16:00 ESP

El pupilo de Khabib Nurmagomedov desea aumentar su récord de 12 victorias consecutivas en el UFC y, asimismo, seguir reinado en la categoría de los pesos ligeros. Sin embargo, la tarea no será nada fácil para Makhachev pues en frente tendrá a un Volkanovski con sed de revancha por aquella derrota, vía decisión unánime, que sufrió en el UFC 284 que se realizó el 12 de febrero del presente año.

“No quería esperar y ahora ya no tengo que esperar más. Es realmente una locura, pero creo que todo está destinado a suceder. Esto simplemente agrega algo a la historia. Esa feroz pelea que tuvimos solo se suma a la historia. Yo voy a Abu Dhabi, él con el campamento completo, todo eso. Puedo sorprender al mundo. No puedo esperar para hacer esto. Esa pelea me hizo un mejor luchador. Honestamente, mi entrenamiento después de eso, mi defensa contra derribos, la forma en que entiendo el terreno, siempre lo he tenido, pero aprendí mucho de esa pelea y lo seguí adelante. Voy a acabar con este tipo. No hay presión sobre mí. Toda la presión está sobre él”, declaró Volkanovski para el canal de UFC en YouTube.

Otra pelea interesante de la velada del UFC 294 es la que tiene como protagonistas a Kamaru Usman y Khamzat Chimaev dentro de las coestelares.

¿Dónde ver las peleas del UFC 294: Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 2?

En los Estados Unidos , los eventos de UFC se transmiten en ESPN+ y ESPN.

, los eventos de UFC se transmiten en ESPN+ y ESPN. En México , los eventos de UFC se transmiten en FOX Sports y Star+.

, los eventos de UFC se transmiten en FOX Sports y Star+. En Latinoamérica , los eventos de UFC se transmiten en Star+ incluyendo los eventos principales y los preliminares. No obstante, Argentina pasará la peleas preliminares por FOX Sports 2.

, los eventos de UFC se transmiten en Star+ incluyendo los eventos principales y los preliminares. No obstante, Argentina pasará la peleas preliminares por FOX Sports 2. En España, los eventos de UFC se transmiten en Eurosport y Eurosport Player.

¿A qué hora son las peleas del UFC 294: Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 2?

Estados Unidos

ET - Horario del Este : 10 am (Preliminares) | 2 pm (Principales) | 5.15 pm (Pelea estelar)

: 10 am (Preliminares) | 2 pm (Principales) | 5.15 pm (Pelea estelar) CT - Horario Central : 9 am (Preliminares) | 1 pm (Principales) | 4.15 pm (Pelea estelar)

: 9 am (Preliminares) | 1 pm (Principales) | 4.15 pm (Pelea estelar) MT - Horario de Montaña : 8 am (Preliminares) | 12 pm (Principales) | 3.15 pm (Pelea estelar)

: 8 am (Preliminares) | 12 pm (Principales) | 3.15 pm (Pelea estelar) PT - Horario del Pacífico: 7 am (Preliminares) | 11 am (Principales) | 2.15 pm (Pelea estelar)

Latinoamérica

México, Costa Rica y Honduras : 08:00 horas (Preliminares) | 12:00 horas (Principales) | 15:15 horas (Pelea estelar)

: 08:00 horas (Preliminares) | 12:00 horas (Principales) | 15:15 horas (Pelea estelar) Perú, Ecuador, Panamá y Colombia : 09:00 horas (Preliminares) | 13:00 horas (Principales) | 16:15 horas (Pelea estelar)

: 09:00 horas (Preliminares) | 13:00 horas (Principales) | 16:15 horas (Pelea estelar) Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Venezuela : 10:00 horas (Preliminares) | 14:00 horas (Principales) | 17:15 horas (Pelea estelar)

: 10:00 horas (Preliminares) | 14:00 horas (Principales) | 17:15 horas (Pelea estelar) Argentina, Uruguay, Chile y Brasil: 11:00 horas (Preliminares) | 15:00 horas (Principales) | 18:15 horas (Pelea estelar)

Cartelera completa del UFC 294: Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 2

CATEGORÍA (DIVISIÓN) PELEAS DEL UFC 294 Peso ligero Islam Makhachev (c) vs. Alexander Volkanovski Peso mediano Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev Peso semipesado Magomed Ankalaev vs. Johnny Walker Peso mediano Ikram Aliskerov vs. Warlley Alves Peso gallo Said Nurmagomedov vs. Muin Gafurov Peso mosca Tim Elliott vs. Muhammad Mokaev Peso ligero Mohammad Yahya vs. Trevor Peek Peso gallo Javid Basharat vs. Victor Henry Peso mediano Abu Azaitar vs. Sedriques Dumas Peso ligero Mike Breeden vs. Anshul Jubli Peso pluma Nathaniel Wood vs. Muhammad Naimov Peso paja femenino Victoria Dudakova vs. Jinh Yu Frey Peso mediano Sharabutdin Magomedov vs. Bruno Silva