La revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol por los títulos unificados de la división peso semipesado de la AMB, OMB, CMB y FIB se realizará este sábado 23 de febrero en el ring del Kingdom Arena de la ciudad de Riad, Arabia Saudita. ¿Quieres ver la pelea por Smart TV, PC, teléfono celular y Tablet? Aquí te diremos todo lo que necesitas saber sobre la transmisión del combate en el país donde te encuentres.

Los derechos de transmisión del combate Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol 2 son exclusivos de DAZN vía PPV (Pay Per View) en todos los países del mundo, sin excepciones. Por lo que tendrás que suscribirte al servicio streaming abonando el precio fijado en tu moneda local.

La cobertura de DAZN inicia a partir de las 11 am ET; 8 am PT; 10:00 en México; y 17:00 en España con los primeras peleas que ofrece estar cartelera liderada por Beterbiev y Bivol, que ha sido denominada como “The Last Crescendo”.

¿Qué canal transmite pelea Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol 2?

Estos son los precios de DAZN en PPV para ver la pelea entre Beterbiev y Bivol 2.

Países Canales TV / Streaming Precio de DAZN Estados Unidos DAZN USD 25,99 México DAZN USD 25,99 Canadá DAZN 25,99 CAD España DAZN 25,99 EUR Reino Unido DAZN 19.99 GBP Alemania DAZN 25,99 EUR Colombia DAZN $112.693 Argentina DAZN USD 25,99 Chile DAZN CLP 26140 Perú DAZN PEN 99.6 Brasil DAZN BRL 157.9 Puerto Rico DAZN USD 25,99 Rep. Dominicana DAZN USD 25,99 Venezuela DAZN USD 25,99 Ecuador DAZN USD 25,99 Bolivia DAZN USD 25,99 Uruguay DAZN USD 25,99 Paraguay DAZN USD 25,99 Costa Rica DAZN USD 25,99 Honduras DAZN USD 25,99 Panamá DAZN USD 25,99 El Salvador DAZN USD 25,99 Nicaragua DAZN USD 25,99 Guatemala DAZN USD 25,99 Francia DAZN 25,99 EUR Italia DAZN 25,99 EUR