Artur Beterbiev (21-0, 20 nocauts) y Dmitry Bivol (23-1, 12 nocauts) volverán a verse las caras en un cuadrilátero de boxeo tras cuatro meses de aquella gran pelea que ofrecieron el pasado octubre del 2024, donde el Huracán Checheno resultó ganador por decisión mayoritaria de los jueces. Este 2025, la cita entre ambos púgiles de nacionalidad rusa se dará el sábado 22 de febrero desde el ring del Kingdom Arena de la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

El combate ha sido pactado en 12 rounds que determinarán al campeón indiscutible de la división peso semipesado (175 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Beterbiev, de 40 años, reconoció que Dmitry Bivol logró ponerlo en aprietos durante la primera pelea que sostuvieron:

“Antes del duodécimo asalto, me sentía bien. Sentí que había algunos momentos buenos y malos, pero no tenía demasiados pensamientos. No estaba seguro de ganar o perder. En algunos momentos, lo hice bien, pero en otros no”.

A sus 33 años, Bivol sabe que esta nueva oportunidad será su última chance para quitarle la corona a Bertebiev.

“Se trata del momento en el que puedes dar tu golpe. Sigo queriendo ser indiscutible, y ahora quiero venganza. Es la misma presión desde fuera. Esto es un poco diferente. Siempre no me gusta perder, y por supuesto cada derrota podría dañarme. Pero no me estoy centrando en eso. Por supuesto que es una victoria obligada”, dijo Dmitry Bivol.

Para los expertos del boxeo, la revancha entre Beterbiev y Bivol será la mejor del calendario 2025.

¿A qué hora ver pelea Beterbiev vs. Bivol 2? Horarios de la cartelera preliminar y estelar

Horario del inicio de la cartelera

10:00 horas de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

11:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Haití y Cuba

12:00 horas de Canadá, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y Bolivia

13:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

16:00 horas del Reino Unido e Irlanda

17:00 horas de España, Francia, Alemania e Italia

En Estados Unidos

11 am ET

10 am CT

9 am MT

8 am PT

Horario de la pelea estelar Beterbiev vs. Bivol 2

17:00 horas de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

18:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Haití y Cuba

19:00 horas de Canadá, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y Bolivia

20:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

23:00 horas del Reino Unido e Irlanda

00:00 horas del domingo 23 de febrero en España, Francia, Alemania e Italia

En Estados Unidos

7 pm ET

6 pm CT

5 pm MT

4 pm PT

¿Dónde ver pelea Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol 2 EN VIVO por TV y Streaming?

El combate entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DAZN en Estados Unidos, España, México, Reino Unido y países de Latinoamérica.

Cartelera completa del Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol 2

Peso semipesado: Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol (cinturones del CMB, la OMB, la FIB; AMB, IBO y The Ring).

Peso pesado: Daniel Dubois vs. Joseph Parker (Título de la FIB).

Peso ligero: Shakur Stevenson vs. Floyd (Título del CMB).

Peso mediano: Carlos Adames vs. Hamzah Sheeraz (Campeonato mundial de la CMB).

Peso superwelter: Vergil Ortiz Jr. vs. Israil Madrimov (Campeonato mundial interino de la CMB).

Peso pesado: Zhilei Zhang vs. Agit Kabayel (Título interino CMB)

Peso semipesado: Joshua Buatsi vs. Callum Smith (Campeonato mundial interino de la OMB.