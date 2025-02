Este sábado 22 de febrero se llevará a cabo uno de los combates más esperados de la cartelera de boxeo, no solo del mes, sino también de todo el año. La esperada revancha entre Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol 2 por el cinturón indiscutible del peso semipesado. Además, estarán en juego los cinturones de la AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring de Artur Beterbiev. El combate se realizará desde el Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudi, a partir de las 11:45 p.m. horario peninsular (hora aproximada del combate estelar) y aquí te cuento cómo ver la transmisión a través de DAZN en España .

¿Cómo ver DAZN EN VIVO, pelea Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol 2?

El precio de DAZN varía según el país y la disponibilidad también puede variar según los acuerdos de licencia y los derechos de transmisión. A continuación, se muestran algunos ejemplos de los precios de DAZN en diferentes países para que puedas ver la pelea entre Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol 2:

España: €19,99 al mes o €169,99 en pago único al año

€19,99 al mes o €169,99 en pago único al año Estados Unidos: $24,99 al mes o $199,99 al año

$24,99 al mes o $199,99 al año Reino Unido: £9,99 al mes o £119,99 al año para el plan Super Saver anual

£9,99 al mes o £119,99 al año para el plan Super Saver anual Canadá: $20,00 CAD al mes

$20,00 CAD al mes Alemania: €14,99 al mes

€14,99 al mes Japón: ¥980 al mes para el plan DAZN GLOBAL o ¥4200 al mes para el plan DAZN STANDARD

DAZN ofrece tres planes de pago sin diferencias en contenido o funciones:

DAZN Flexible Pass: $29,99 al mes

DAZN Annual Super Saver: $224,99 al año

DAZN Monthly Saver: $19,99 al mes durante 12 meses

DAZN también ofrece eventos de pago por visión (PPV) para peleas de alto perfil seleccionadas, que cuestan más que la tarifa de suscripción estándar

¿En qué dispositivos de streaming puedo ver Beterbiev vs. Bivol 2 con DAZN?

La cobertura de la pelea de Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol 2 se puede ver vía DAZN en los siguientes dispositivos: Smart TV, smartphones, tablets, consolas de juegos, dispositivos de streaming y en cualquier navegador web en DAZN.com (excepto Argentina, Chile y Colombia). Aquí tienes una lista completa.

Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol 2: horario, TV y dónde ver la pelea de boxeo

Fecha: Sábado 22 de febrero 2025

Horario: 5:45 pm ET | 4:45 pm CT | 3:45 pm MT | 2:45 pm PT

Streaming TV: DAZN

Número de rounds: 12

Lugar: Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.