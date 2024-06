Este jueves 6 de junio de 2024, Países Bajos y Canadá medirán fuerzas en un amistoso internacional FIFA que se disputará en el Feyenoord Stadium a partir de las 12:45 pm en Ciudad de México, 2:45 pm en Washington D. C. (Estados Unidos), 8:45 pm en Madrid (España) y 1:45 pm en todo el Perú. Como no me pienso perder este partido, me puse a buscar los canales que lo transmitirán en vivo y en directo, y ya tengo toda la información respecto a ello. A continuación te presentaré una guía que será de mucha utilidad para ti para seguir el minuto a minuto de este encuentro.

El equipo dirigido por Ronald Koeman desea tener una gran participación en la Eurocopa 2024 que se desarrollará en Alemania. Es por eso que, antes de que arranque el certamen, disputará dos partidos amistosos. Uno de ellos es ante Canadá, que también se prepara para tener un buen papel en la Copa América 2024. En dicha competición, la escuadra norteamericana integra el Grupo A, donde está Argentina, Chile y Perú.

¿Cómo ver el partido Países Bajos vs. Canadá EN VIVO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El amistoso internacional entre Países Bajos vs. Canadá lo podrás ver en Estados Unidos a través de los siguientes canales: ViX y Fox Soccer Plus.

¿Cómo ver el partido Países Bajos vs. Canadá EN VIVO por TV y streaming desde México?

El partido entre Países Bajos vs. Canadá será transmitido por los siguientes canales en México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

¿Cómo ver el partido Países Bajos vs. Canadá EN VIVO por TV y streaming desde Perú?

Si te encuentras en Perú, podrás ver el partido entre Países Bajos vs. Canadá a través de los siguientes canales: Star+ Chile y ESPN Colombia.

¿En qué canales TV mirar el Países Bajos vs. Canadá EN VIVO en otros países?

Argentina: Star+ Argentina, ESPN Argentina

Brasil: Star+ Brazil

Canadá: fuboTV Canada, OneSoccer

Chile: Star+ Chile, ESPN Chile

Colombia: Star+ Sur, ESPN Colombia

Costa Rica: Star+ Norte

Ecuador: Star+ Sur, ESPN Colombia

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

Países Bajos: NPO 3

Panamá: Star+ Norte

Paraguay: Star+ Argentina, ESPN Colombia

Puerto Rico: ViX, RUSH

Reino Unido: Premier Sports Player, Premier Sports 1

Estados Unidos: ViX, Fox Soccer Plus

Uruguay: Star+ Argentina, ESPN Colombia

Venezuela: Star+ Sur, ESPN Colombia

