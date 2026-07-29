Este 29 de julio se realizará un evento muy importante para el fútbol centroamericano. En Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, se realizará la edición número 30 del All-Star Game. Las estrellas de la MLS y Liga MX se enfrentarán en un compromiso donde la diversión y el espectáculo están garantizados. El duelo está pactado para empezar a las 6:00 p.m. en México, 7:00 p.m. de Estados Unidos (8:00 p.m. ET, 6:00 p.m. MT y 5:00 p.m. PT) y 2:00 a.m. de España (día siguiente) .

Por primera vez, Thomas Müller y Son Heung-Min jugarán en un mismo equipo. Ambos jugadores sobresalieron en Europa y ahora representarán a la MLS en el partido de las estrellas. Por su participación en el Mundial 2026, Lionel Messi no fue considerado para este compromiso.

En la Liga MX, Antonio Mohamed es el entrenador y sufrió la baja de Henry Martín por problemas físicos. Keylor Navas resalta en la convocatoria. Además, cuentan con jugadores que pueden marcar la diferencia: Robert Morales, Carlos “Charly” Rodríguez, Brian Gutiérrez.

¿Dónde ver el All-Star Game 2026 en Estados Unidos, México y España?

El Partido de las Estrellas entre la Liga MX vs. MLS será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por MLS Season Pass, plataforma que se encuentra en Apple TV tanto en México, España y Estados Unidos.

CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE, (ESTADOS UNIDOS), 29/07/2026.- Apple TV transmitirá EN VIVO el partido entre MLS vs. Liga MX por All-Star Game 2026 que se realizará en Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Qué canal transmite MLS vs. Liga MX EN VIVO por el All-Star Game 2026?

La guía de canales por país para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game.

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