Keiko Fujimori presidirá por primera vez como jefe de Estado este miércoles 29 de julio de 2026 la tradicional Gran Parada Militar de Fiestas Patrias como parte de las celebraciones por el 205.° Aniversario de la Independencia del Perú. El evento se emitirá por señal abierta para garantizar el acceso gratuito en todo el país. La señal matriz está a cargo de TV Perú (canal 7), que produce y distribuye el contenido a otras televisoras nacionales como Latina (Canal 2), América Televisión (Canal 4), Panamericana (Canal 5), ATV (Canal 9), entre otros. A continuación, conoce cuáles son los principales canales de TV abierta donde podrás ver el actidad cívica castrense .

Tipo de señal Canal Detalle TV abierta en Perú TV Perú (Canal 7) Señal oficial nacional TV abierta en Perú América Televisión Transmite la Gran Parada Militar EN VIVO TV abierta en Perú ATV Transmite la Gran Parada Militar EN VIVO TV abierta en Perú Latina Transmite la Gran Parada Militar EN VIVO TV abierta en Perú Panamericana Televisión Transmite la Gran Parada Militar EN VIVO TV abierta en Perú Willax Televisión Transmite la Gran Parada Militar EN VIVO

Te recomiendo verificar la guía electrónica de tu televisor o la parrilla de programación de cada canal, ya que algunos añaden antesalas, análisis y programas especiales antes y después de la Parada Militar presidida por Keiko Fujimori.

Desde tempranas horas comienzan los preparativos para La Gran Parada y Desfile Militar en la avenida Brasil. | Foto: Joel Alonzo /@photo.gec

Señales de TV de paga y redes sociales

Además de la TV abierta, la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial también se distribuye mediante señales de cable y las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República, lo que facilita que hogares con diferentes operadores puedan seguir la transmisión sin problemas tanto por televisión como Internet.

Opciones principales en TV de paga y señal institucional:

Tipo de señal Canal / Operador Detalle TV de paga Canal N en Movistar TV Canal 8 (SD) / 708 (HD) TV de paga TV Perú en Movistar TV Canal 7 (SD) / 707 (HD) TV de paga TV Perú en DirecTV Canal 197 (SD) / 1197 (HD) TV de paga TV Perú en Claro TV Canal 7 (SD) / 507 (HD)

TV Perú en cable: Movistar TV: canal 7 (SD) / 707 (HD), DirecTV: canal 197 (SD) / 1197 (HD) y por Claro TV: canal 7 (SD) / 507 (HD).

Si cuentas con decodificador HD, es preferible elegir la versión en alta definición para asegurar mejor nitidez de imagen y sonido durante toda la jornada.

Dónde ver la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias de Perú 2026 online y por streaming

Para quienes no tienen acceso a un televisor o prefieren ver la actividad cívica castrense por Fiestas Patrias desde el celular, laptop o Smart TV, la Presidencia de la República del Perú y los canales participantes han habilitado varias alternativas digitales gratuitas.

Tipo de plataforma Plataforma / App Detalle Streaming oficial de Presidencia Perú YouTube de Presidencia Perú Transmisión oficial EN VIVO de la Gran Parada Militar Streaming oficial Presidencia Perú Facebook Live de Presidencia Perú Streaming simultáneo con interacción por comentarios Streaming TV Perú YouTube de TV Perú Señal nacional e internacional EN VIVO Streaming TV Perú Web y app de TV Perú Programación en directo sin costo Apps de canales privados América tvGO App/web con transmisión en vivo gratuita dentro del Perú Apps de canales privados Latina Play App/web con señal en directo gratuita dentro del Perú

Plataformas oficiales de la Presidencia de la República del Perú:

YouTube de Presidencia Perú : transmisión en vivo de la Gran Parada Militar con la señal oficial.

: transmisión en vivo de la Gran Parada Militar con la señal oficial. Facebook Live de Presidencia Perú : streaming simultáneo con interacción en tiempo real vía comentarios.

: streaming simultáneo con interacción en tiempo real vía comentarios. TikTok Live de Presidencia Perú: streaming simultáneo con interacción en tiempo real vía comentarios.

Plataformas de TV Perú:

Canal de YouTube de TV Perú: emite la Gran Parada Militar en vivo, incluyendo señal internacional para peruanos en el extranjero.

Web y app de TV Perú: permiten ver la programación en directo sin costo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial se realizará este miércoles 29 de julio a lo largo de toda la avenida Brasil, como parte de las celebraciones por el 205° Aniversario de la Independencia del Perú. (Fotos: Joel Alonso; Julio Reaño y Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Apps y webs de canales peruanos con transmisión en vivo

Además de las plataformas oficiales de la Presidencia de la República del Perú, varias televisoras privadas ofrecen la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial por Fiestas Patrias a través de sus propias aplicaciones y sitios web, lo que amplía aún más las opciones para la audiencia. Entre las apps y webs más útiles para seguir el evento de hoy están:

América tvGO: app y plataforma web de América Televisión con transmisión en vivo de la Gran Parada Militar, disponible de forma gratuita dentro del Perú (puede requerir registro básico).

app y plataforma web de América Televisión con transmisión en vivo de la Gran Parada Militar, disponible de forma gratuita dentro del Perú (puede requerir registro básico). Latina Play: app y web de Latina con señal en directo, que suele incluir la cobertura de la Gran Parada Militar dentro de su programación abierta para usuarios peruanos.

app y web de Latina con señal en directo, que suele incluir la cobertura de la Gran Parada Militar dentro de su programación abierta para usuarios peruanos. Plataformas digitales de otros canales que se sumen a la retransmisión, según anuncien en sus redes o en su parrilla online.

Si vas a ver la actividad cívica castrense por Fiestas Patrias desde el móvil, procura estar conectado a una red WiFi estable para evitar cortes o consumo excesivo de datos, sobre todo considerando que la transmisión puede durar más de dos horas.

Horario y recomendaciones para seguir la transmisión

La Gran Parada Militar del miércoles 29 de julio, inicia a las 10:00 p. m. (hora de Perú) , en el marco de las celebraciones por el 205.° Aniversario de la Independencia del Perú. El evento se realiza en la avenida Brasil, que atraviesa varios distritos de Lima, con participación de 11 agrupamientos encabezadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, así como de delegaciones invitadas, veteranos de guerra y de la pacificación nacional, entre otras. La jornada culminará con el tradicional sobrevuelo del agrupamiento aéreo.

Consejos prácticos para aprovechar mejor la transmisión:

Conéctate entre 15 y 30 minutos antes por el canal o plataforma de tu preferencia, para no perderte ni un instante del discurso presidencial.

Si te interesa el análisis, combina la señal oficial o de televisión abierta (TV Perú o América TV) con algún canal que ofrezca panel de especialistas después de la actividad cívica castrense.

Participantes de la Gran Parada Militar

Como cada año, la Gran Parada Militar reunirá a miles de integrantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes desfilarán junto con delegaciones extranjeras, veteranos de guerra, organizaciones invitadas y agrupaciones civiles, en homenaje a los 205 años de la Independencia Nacional.

El desfile empezará con la Gran Banda de Músicos Conjunta de las FFAA y la PNP. Luego de que el jefe de línea solicite la autorización para comenzar la ceremonia, recorrerán la Av. Brasil la escolta conjunta y el Estado Mayor Conjunto, seguidos por las delegaciones invitadas, los veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, el Ejército del Perú y la Policía Nacional del Perú.

La tradicional exhibición continuará con el paso de los agrupamientos hipomóvil y motorizado, el bloque denominado “La Fuerza de ser Peruanos”, las expresiones culturales y el sobrevuelo del agrupamiento aéreo, uno de los momentos más esperados por el público.