La Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial por Fiestas Patrias se realizará el miércoles 29 de julio de 2026 a lo largo de la avenida Brasil (que comprende varios distritos de Lima), con inicio oficial programado alrededor de las 10:00 a. m (hora de Perú) y transmisión a través de TVPerú y otros canales nacionales. Si vives en Estados Unidos, México, España o el resto del mundo, te indico a qué hora iniciará y qué televisoras de señal abierta lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO para que no te pierdas ni un solo detalle.

Ensayo general de los agrupamientos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar en la Av. Brasil este 29 de julio. Foto: ANDINA/Ricardo Cuba

¿A qué hora es la Gran Parada Militar de Fiestas Patrias 2026 hoy, 29 de julio?

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 forma parte del programa oficial por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú y se llevará a cabo el miércoles 29 de julio en Lima.

Según el cronograma, las actividades protocolares inician a las 10:00 a. m (hora de Perú) con los honores a la presidenta y el arranque del desfile, que se extiende por aproximadamente tres horas, hasta cerca de la 1:00 p. m.

Para efectos de transmisión, TVPerú y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) arrancan su cobertura especial desde las 5:00 a. m, pero el bloque central de la Gran Parada Militar se concentra en la franja de 10:00 a. m a 1:00 p. m.

¿A qué hora empieza la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias de Perú 2026 este miércoles 29 de julio en Estados Unidos y el extranjero?

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias 2026 de este miércoles 29 de julio está programada para iniciar a las 10:00 a. m. y culminará a la 1:00 p. m. (hora peruana). La transmisión del tradicional evento que se realiza cada año en la avenida Brasil, congrega la atención de miles de conciudadanos, y en esta ocasión será presidida por la Jefe de Estado Keiko Fujimori.

Con tal motivo se aplicará un plan de cierre de vías y desvíos vehiculares en los distritos de Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y Cercado de Lima. A continuación, los horarios aproximados por país para la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias 2026 del martes 29 de julio:

09:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

10:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

11:00 horas: Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

12:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

16:00 horas: Reino Unido

17:00 horas: España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos, los horarios de referencia son:

11:00 a. m. ET (hora de la costa este)

10:00 a. m. CT (hora del centro)

09:00 a. m. MT (hora de la montaña)

08:00 a. m. PT (hora del Pacífico)

Como los horarios pueden sufrir ligeros ajustes por el protocolo, se recomienda conectarse 30 minutos antes del inicio estimado del desfile para seguir la Gran Parada desde los primeros honores.

Gran parada y desfile militar con la presencia de las autoridades del gobierno central de la república celebrando fiestas patrias. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

¿Dónde ver la Gran Parada Militar 2026 EN VIVO hoy 29 de julio?

El IRTP ha confirmado que TVPerú desplegará una amplia cobertura especial de la transmisión de mando presidencial y del desfile por Fiestas Patrias, incluyendo la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio. La televisora estatal transmitirá en vivo el desplazamiento de la presidenta Keiko Fujimori hacia la ceremonia oficial así como la Gran Parada y Desfile Cívico Militar desde la avenida Brasil y otros puntos estratégicos del recorrido.

Asimismo, los principales canales de televisión del país como América Televisión, Latina Televisión, Panamericana Televisión y ATV retransmitirán el evento, lo que garantiza que millones de ciudadanos puedan seguir cada intervención sin necesidad de cable.

Además, la cobertura contará con análisis previo y comentarios posteriores en distintos espacios informativos, ampliando el alcance de la jornada más allá de la transmisión central. De esta manera, la ciudadanía podrá informarse en tiempo real sobre las incidencias de esta actividad cívico castrense del miércoles 29 de julio de 2026.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias de Perú 2026

¿A qué hora inicia el desfile militar del 29 de julio?

El evento cívico castrense arrancará oficialmente a las 10:00 a.m., tiempo de Lima (que coincide con la hora del Este en EE. UU.), y tiene proyectado finalizar a la 1:00 p.m. Sin embargo, las restricciones vehiculares y el acordonamiento de la zona comenzarán desde la madrugada. Este margen de tiempo es necesario para el traslado de las tropas y la instalación del perímetro de seguridad gubernamental.

¿Cuáles son las calles cerradas por el evento patrio?

El Ministerio de Defensa confirmó el cierre total de la avenida Brasil, impactando el tránsito en Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y el Cercado de Lima. El bloqueo incluye el óvalo Bolognesi y las inmediaciones del Campo de Marte. Adicionalmente, ninguna calle transversal permitirá el paso de vehículos a menos de 100 metros de la vía principal para asegurar corredores de emergencia.

¿Qué rutas alternas recomienda la policía para evitar el tráfico?

Para mitigar el congestionamiento durante la mañana del feriado, la Policía Nacional del Perú estructuró un corredor vial de emergencia para conductores. Las rutas alternas habilitadas incluyen las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela y Arica. De igual forma, el flujo vehicular se desviará por las avenidas Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco, Del Ejército y Sánchez Carrión.

¿Quiénes desfilan y cuál es el orden de las agrupaciones?

La ceremonia iniciará con la Gran Banda de Músicos Conjunta, seguida por las escoltas oficiales y el Estado Mayor. Posteriormente, marcharán delegaciones extranjeras, veteranos de guerra y los contingentes completos de la Marina, FAP, Ejército y PNP. El espectáculo concluirá con el paso de unidades motorizadas, caballería, exhibiciones culturales y el esperado sobrevuelo de la flota aérea militar.

¿Se puede asistir a la avenida Brasil sin invitación oficial?

El ingreso a las tribunas instaladas a lo largo de la vía principal es exclusivo para autoridades y personas con pases oficiales. No obstante, el público general podrá ubicarse en los tramos de la avenida Brasil libres de estructuras gubernamentales. Las autoridades de tránsito recomiendan llegar temprano usando transporte público, respetar el cordón policial y mantener estricta vigilancia sobre niños y adultos mayores.