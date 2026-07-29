California quiere seguir consolidándose como uno de los principales motores económicos de Estados Unidos. Con ese objetivo, el gobernador Gavin Newsom firmó la ley SB 180, una medida que amplía la vigencia del programa de incentivos fiscales California Competes Tax Credit (CalCompetes), diseñado para atraer nuevas inversiones, favorecer la expansión de empresas y estimular la creación de empleos de tiempo completo. Si vives, trabajas o tienes un negocio en el estado, especialmente en regiones como Los Ángeles, San Diego, el Área de la Bahía, el Inland Empire o el Valle Central, conviene conocer qué establece esta legislación y por qué el gobierno considera que será una pieza clave para impulsar el crecimiento económico durante los próximos años.

Aunque la medida incluye ajustes tributarios y presupuestarios, el eje central es la prolongación del esquema de créditos para empresas administrado por la Governor’s Office of Business and Economic Development (GO‑Biz). El objetivo es que más compañías se animen a instalar operaciones en el estado, amplíen plantas ya existentes, abran centros de investigación y generen nuevos puestos de trabajo en sectores estratégicos que van desde los semiconductores hasta la industria aeroespacial.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó la ley que tiene como objetivo acrecentar los puestos de trabajo en el estado (Foto: U.S. Mayors / Flickr)

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY SB 180?

La modificación principal es directa: la SB 180, firmada el 13 de julio de 2026, agrega cinco años a la vigencia del programa California Competes Tax Credit, que se acercaba a su fecha de cierre.

La extensión hace que el esquema continúe operativo hasta el año fiscal 2032‑2033, mientras que los créditos podrán adjudicarse para ejercicios que comiencen antes del 1 de enero de 2035. Esto mantiene abierto el acceso a incentivos para proyectos que se planifican con horizonte de largo plazo, algo habitual en industrias tecnológicas y manufactureras.

En términos prácticos, el estado seguirá ofreciendo alivio impositivo a empresas que asuman compromisos verificables de inversión y creación o conservación de empleos dentro de su territorio. Para barrios con alta presencia hispana, como los de Long Beach, Bakersfield, San José o distintas zonas de Los Ángeles, esto puede traducirse en nuevas oportunidades laborales si parte de esas inversiones se destinan a sus comunidades.

EN RESUMEN

Aspecto Antes Con la SB 180 Vigencia de CalCompetes Próxima a finalizar Se extiende cinco años adicionales Créditos fiscales Límite alrededor del año fiscal 2030 Disponibles para años que comiencen antes del 1 de enero de 2035 Propósito Incentivar primeras inversiones Dar continuidad a proyectos y promover más empleos

¿CÓMO OPERA EL PROGRAMA CALCOMPETES?

El acceso a los créditos no es automático. La iniciativa se administra desde GO‑Biz y se supervisa mediante el California Competes Tax Credit Committee, que analiza cada caso con un acuerdo específico entre el estado y la empresa interesada.

En la evaluación se consideran criterios como:

Cantidad de puestos de trabajo que la compañía propone crear o mantener.

Nivel de remuneraciones y beneficios previstos para las personas contratadas.

Volumen de capital comprometido en instalaciones, equipos o expansión de operaciones.

Efecto del proyecto sobre la actividad económica regional.

Garantías de permanencia en California durante el período del acuerdo.

Situación de empleo y pobreza en el área donde se realizarán las inversiones.

Relevancia estratégica del sector involucrado dentro del plan económico estatal.

Planes de formación y capacitación de personal.

Historial de cumplimiento en materia laboral y ambiental.

Condiciones para recuperar el crédito en caso de incumplimiento.

En síntesis, el apoyo fiscal se vincula a resultados concretos y se incluye en contratos que fijan metas por año, algo importante en ciudades donde la comunidad latina concentra buena parte de la fuerza laboral y espera que las promesas de nuevos proyectos industriales se traduzcan en puestos reales.

DATOS QUE EXHIBE EL GOBIERNO ESTATAL

La administración de Gavin Newsom sostiene que esta herramienta ya ha tenido impacto en la economía californiana. Desde 2019, el programa ha permitido otorgar montos significativos en créditos y ha jalado inversiones que, según las cifras oficiales, superan los miles de millones de dólares.

Indicador Resultado Créditos fiscales otorgados Más de 1.800 millones de dólares Empresas participantes 271 Inversión comprometida 37.600 millones de dólares Puestos de tiempo completo Más de 75.000

Los números respaldan la idea de que el esquema ayuda a traer proyectos industriales, tecnológicos y manufactureros de gran escala, distribuidos en diferentes regiones del estado. En distritos con fuerte presencia latina, esa llegada de plantas y centros de desarrollo aumenta la demanda de mano de obra calificada y de servicios complementarios como logística, construcción, transporte o mantenimiento.

EJEMPLOS DE EMPRESAS BENEFICIADAS

Entre las compañías destacadas por el gobierno aparecen firmas vinculadas a tecnología, ciencia y manufactura avanzada, con proyectos ubicados tanto en el norte como en el sur de California.

Empresa Proyecto Bosch Semiconductor Inversión superior a 1.200 millones de dólares para ampliar su planta en Roseville y crear 140 puestos de trabajo en semiconductores. Samsung Semiconductor Inyección de 79,5 millones de dólares en instalaciones de San José con meta de 400 empleos nuevos. Element Biosciences Expansión de actividades de investigación en San Diego y San José que incorpora 422 cargos adicionales. General Atomics Desarrollo de iniciativas relacionadas con energía de fusión en instalaciones de Poway. Hadrian Creación de 650 plazas ligadas a fabricación de componentes aeroespaciales en diferentes puntos del estado. Pacific Steel Compromiso cercano a 543 millones de dólares y apertura de 447 empleos en el condado de Kern. Vast Proyecto de 657 posiciones asociadas a investigación y manufactura vinculada con estaciones espaciales en Long Beach.

En ciudades con población latina numerosa, como Long Beach, el condado de Kern o el corredor tecnológico de la Bahía, este tipo de inversiones se percibe en el día a día: más movimiento en parques industriales, nuevos contratos para empresas de construcción y oportunidades para trabajadores que buscan dar el salto desde empleos informales hacia puestos con beneficios y estabilidad.

EL MENSAJE POLÍTICO Y ECONÓMICO DE NEWSOM

Al presentar la extensión del programa, Gavin Newsom remarcó que el desempeño económico de California responde a una estrategia que combina innovación, talento e inversión privada. Para el gobernador, instrumentos como CalCompetes son piezas clave dentro de la agenda “California Jobs First”, que busca consolidar al estado como motor nacional en creación de compañías, desarrollo tecnológico, manufactura, agricultura, financiamiento mediante capital de riesgo y apertura de nuevos emprendimientos.

La administración subraya varios datos:

Durante el último año se crearon alrededor de 103.600 empleos.

Esa cantidad equivale a cerca del 17% del aumento de puestos registrados a escala nacional.

Más de 4,3 millones de pequeñas empresas están registradas en el estado.

Ese universo representa el 99,8% de las unidades productivas activas.

En conjunto generan alrededor de 7,6 millones de posiciones en planilla.

Para miles de familias hispanas que han levantado restaurantes, servicios de construcción, contratistas de landscaping, talleres mecánicos, empresas de transporte o negocios de limpieza, estos indicadores confirman que el ecosistema emprendedor sigue siendo fuerte, aunque persisten desafíos relacionados con costos, trámites y barreras de acceso a financiamiento.

OTROS AJUSTES INCLUIDOS EN LA SB 180

Además de la prolongación de CalCompetes, la ley incorpora cambios tributarios que impactan en distintos grupos, desde personas con discapacidad hasta propietarios de viviendas prefabricadas y nuevos emprendimientos que optan por estructuras como LLC.

Entre las medidas se encuentran:

Extensión de disposiciones vinculadas con cuentas de ahorro 530A relacionadas con modificaciones recientes en la normativa federal.

Actualización de reglas para las cuentas ABLE, enfocadas en personas con discapacidad.

Incremento del tope anual hasta 300.000 dólares para determinados programas que permiten aplazar impuestos sobre viviendas prefabricadas destinadas a adultos mayores y personas con discapacidad.

Reducción temporal del impuesto mínimo del primer año de 800 a 400 dólares para ciertas compañías de responsabilidad limitada (LLC), sociedades limitadas (LP) y sociedades de responsabilidad limitada (LLP) que comiencen operaciones entre 2027 y 2029, con el objetivo de suavizar la carga inicial de nuevos emprendimientos.

Este recorte en la cuota inicial es relevante para quienes están pensando en formalizar un negocio familiar en comunidades latinas, donde muchas veces se arranca con capital propio limitado y cada dólar que se ahorra en trámites marca una diferencia en la caja del primer año.

IMPACTO POTENCIAL EN LA PRÓXIMA DÉCADA

Desde la mirada del gobierno estatal, la extensión del programa ofrece un horizonte de estabilidad a empresas que evalúan inversiones multimillonarias en territorio californiano y necesitan certezas sobre el marco tributario antes de comprometer recursos.

La apuesta consiste en utilizar incentivos condicionados a metas de empleo y gasto de capital para atraer proyectos productivos, centros de investigación, plantas industriales y desarrollos tecnológicos. Si el desempeño se mantiene en línea con lo observado hasta ahora, los responsables de política económica esperan que California continúe consolidando sectores como semiconductores, aeroespacial, manufactura avanzada, biotecnología y ciencias aplicadas, motores de empleo de tiempo completo que suelen requerir personal con distintos niveles de formación, desde técnicos hasta profesionales especializados.

Para comunidades hispanas que ya son columna vertebral de la fuerza laboral —en agricultura en el Valle de San Joaquín, logística en el corredor de la I‑5, construcción en el sur del estado o servicios en áreas urbanas densas— el verdadero impacto de la SB 180 dependerá de la distribución de los proyectos y de la capacidad de acceder a los nuevos puestos. Por eso, más allá del anuncio, será importante que organizaciones comunitarias, cámaras empresariales y líderes locales sigan de cerca qué empresas aplican, dónde se instalan y qué tipo de empleos generan, para que los beneficios de estos incentivos lleguen realmente a los barrios donde vive la población latina de California.