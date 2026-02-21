Este sábado 21 de febrero viviremos una nueva edición del Clásico de Costa Rica, válido por la Jornada 8 del Torneo Clausura. Mira el partido de LDA Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO y aquí te dejo con los canales de TV que estarán a cargo de la transmisión minuto a minuto desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá , donde los morados buscarán, ante su gente, un triunfo que les permita acercarse a las primeras posiciones, mientras que el rojinegro saldrá por una victoria para romper la racha de 4 partidos sin poder ganar.

¿Qué canal transmite LDA Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO?

La transmisión del Clásico de Costa Rica 2026 de LDA Alajuelense vs. Deportivo Saprissa será a través de FuTV o TDMax, únicos canales que estarán disponibles en territorio costarricense para seguir el minuto a minuto desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

Cabe destacar que si te encuentras fuera de Costa Rica, podrás seguir el juego de LDA Alajuelense vs. Deportivo Saprissa a través de la App de TDMax, que llevará el duelo al streaming online.

¿Cómo llegan Alajuelense y Saprissa al Clásico del 21 de febrero 2026?

Deportivo Saprissa no ha tenido el arranque de campeonato esperado. Los morados se ubican, con 12 unidades, en la cuarta posición y están a 4 puntos del líder Herediano. Bajo el mando de Hernán Medford, Saprissa ya suma 3 victorias consecutivas y ganar este clásico puede ser un importante envión anímico para intentar alcanzar la cima del campeonato.

Por su parte, Alajuelense atraviesa una crisis importante de resultados. Los de Óscar Ramírez ocupan la quinta posición del torneo con 9 puntos, pero suman 3 derrotas y un empate en sus últimos cuatro partidos. Un triunfo será vital para empezar a escalar posiciones y no quedar relegado en la mitad de la tabla.

Posibles alineaciones de LDA Alajuelense vs. Saprissa

LDA Alajuelense: Washington Ortega; Alexis Gamboa, Deylan Paz, Aarón Salazar, Guillermo Villalobos; Celso Borges, Alejandro Bran, Creichel Pérez; Ronaldo Cisneros, Steven Lucumi, Ángel Zaldívar.

Saprissa: Abraham Madriz; Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Gerald Taylor, Kendall Waston; Sebastián Acuña, David Guzman, Bancy Hernandez, Mariano Torres; Luis Paradela, Tomás Rodríguez.

LDA Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

Sábado 21 de febrero de 2026 Lugar: Estadio Ricardo Saprissa Aymá, San José

Estadio Ricardo Saprissa Aymá, San José Horario: 21:00 Costa Rica

21:00 Costa Rica Canal TV: FUTV o TDMax

FUTV o TDMax Streaming: App TDMax