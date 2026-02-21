El Clásico de Costa Rica entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense (LDA) paraliza la Jornada 8 del Clausura de la Liga Promerica 2026 este sábado 21 de febrero (8:00 pm Tiempo del Centro / 9:00 pm ET / 6:00 pm PT) , un duelo vibrante que los residentes ticos en Estados Unidos podrán seguir en vivo para no perderse la mayor rivalidad centroamericana. Con el “Monstruo” ocupando la cuarta plaza y los “Manudos” acechando en el quinto puesto, el choque en Tibás bajo el mando de Hernán Medford promete chispas tras la racha ganadora de los morados frente a la urgencia de los rojinegros dirigidos por Óscar Ramírez. A continuación, te explicamos los horarios y los canales de televisión que debes sintonizar para verlo desde el lugar donde te encuentras en dispositivos móviles, canales de TV y, también, los horarios.

SAN JOSÉ (COSTA RICA), 20/02/2026.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para mirar el partido entre LDA Alajuelense y Saprissa este sábado 21 de febrero por el Clásico de Costa Rica 2025. Foto de Noé Yactayo para MAG

¿A qué hora juegan LDA Alajuelense — Saprissa por el Clausura de la Liga Promerica 2026?

A partir de las 8:00 p.m. (hora de San José) se dará inicio al duelo entre Liga Deportiva Alajuelense (LDA) y Deportivo Saprissa en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. Te comparto los horarios disponibles, según el lugar donde te encuentres.

20:00 horas de Costa Rica, México, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

21:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas ET / 20:00 horas CT / 19:00 horas MT / 18:00 horas PT de Estados Unidos

22:00 horas de Canadá, Venezuela, Puerto Rico y Bolivia

23:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, República Dominicana, Paraguay y Uruguay

¿En qué canal transmiten LDA Alajuelense — Saprissa por el Clásico de Costa Rica?

FUTV Premium es el canal oficial para seguir todos los partidos de la Primera División del fútbol de Costa Rica. Actualmente, existen dos plantes (semanal y mensual) que puedes contratarlos en Liberty o Kölbi. Aquí te explicamos la forma de hacerlo y así podrás disfrutar del clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa por la Jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga Promerica 2026.

PRECIO DE FUTV PREMIUM PLANES ENVIAR SMS ¢275 Semanal (disponible para clientes Prepago) 606 de Liberty ¢1100 Mensual (disponible para clientes Postpago) 8008 de Kölbi

Estos son los canales de FUTV, según tu cableoperador de preferencia, para ver los juegos de la Liga Promerica en Costa Rica.

Canales 17 (Analógico), 102 (Digital) y 711 (HD) de Cabletica .

. Canales 52 (Analógico), 224 (Digital) y 774 (HD) de Telecable .

. Canales 14 (Analógico), 508/730 (Digital) y 942 (HD) de Kolbi TV .

. Canales 22 (Analógico), 150 (Digital) y 722 (HD) de Cablesantos .

. Canales 16 (Analógico) y 47 (Digital) de Coopelesca .

. Canal 407 de Coopeguanacaste .

. Canal 782 de Cablecartago .

. Canal 97 de Cable Centro.

Canal 10 de Supercable.

Canal 16 de Plus TV.

Canal 12 de Cablevisión Occidente.

Canal 129 de Coope Alfaro Ruiz.

Canal 25 de Teleplus.

Canal 30 de Cable Pacayas.

Revisa dónde puedes ver la transmisión de Saprissa vs. Alajuelense en vivo y en directo, este sábado 21 de febrero, por el Clásico de Costa Rica. (Fotos: @ldacr / @deportivosaprissa / Composición MAG)

¿Cómo ver FUTV Premium vía TD MAX?

Todos los partidos del fútbol costarricense que transmite FUTV Premium los puedes ver por streaming descargando la app de TD MAX. De esta manera, podrás seguir los juegos desde tu teléfono celular, tablet, PC o smart TV (Roku, AppleTV, FireTV, AndroidTV o ingresando a la página web www.tdmax.com). Aquí te dejo los planes que, actualmente, se encuentra disponibles.

Si vives fuera del territorio costarricense, debes descargar e instalar un VPN en tu dispositivo de preferencia para que puedas acceder a FUTV Premium y/o TD Max online.

Alineaciones probables del LDA Alajuelense — Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense: Washington Ortega; Aarón Salazar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita; Celso Borges, Alejandro Bran, Creichel Pérez, Jeison Lucumí; Ángel Zaldívar, Ronaldo Cisneros.

Washington Ortega; Aarón Salazar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita; Celso Borges, Alejandro Bran, Creichel Pérez, Jeison Lucumí; Ángel Zaldívar, Ronaldo Cisneros. Deportivo Saprissa: Isaac Alfaro; Jorkaeff Azofeifa, Ricardo Blanco, Daniel Espinoza, Matías Elizondo; Alberth Barahona, Jefferson Brenes, Gerson Torres, Marvin Loría; Derek Woodly, Ariel Rodríguez.