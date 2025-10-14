Todo listo para una nueva jornada de las Eliminatorias Concacaf 2026. Este martes 14 de octubre, El Salvador recibirá en Cuscatlán a Guatemala , con el objetivo de empezar a sumar de a 3 para no alejarse de los líderes Surinam y Panamá, que chocarán en el otro encuentro del Grupo A de estas clasificatorias. El Salvador viene de una derrota en casa ante Panamá, mientras que Guatemala igualó 1-1 ante Surinam en la fecha previa. Aquí te dejo con los canales de transmisión para verlo desde USA.

Señal abierta de Telemundo Deportes para ver la transmisión de El Salvador vs. Guatemala por las Eliminatorias 2026. (Foto: @fedefut_oficial / @LaSelecta_SLV / Composición Mix)

¿Qué canal transmite El Salvador vs. Guatemala EN VIVO desde Estados Unidos?

La señal que va a transmitir el partido de El Salvador vs. Guatemala desde Estados Unidos será Telemundo Deportes, siendo la única que pasará en español el partido de la Jornada 4 de las Eliminatorias Concacaf 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Cuscatlán (El Salvador).

Si vives en Estados Unidos, el partido de El Salvador vs. Guatemala iniciará a partir de las 10:00 p.m. Tiempo del Este o 7:00 p.m. Tiempo del Pacífico.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, El Salvador vs. Guatemala por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre El Salvador vs. Guatemala por las Eliminatorias Concacaf 2026 en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS/Android) : permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.

: permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast. Peacock : incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.

: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos. Hulu + Live TV : integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.

: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos. YouTube TV : ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes. Fubo: incluye Telemundo en planes

El Salvador vs. Guatemala EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 14 de octubre de 2025

martes 14 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Cuscatlán

Estadio Cuscatlán Hora: 10:00 p.m. Tiempo del Este

10:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV y Streaming: Telemundo Deportes