Arsenal vs. Bayern Múnich abrieron el telón de los encuentros de ida por los cuartos de final de la Champions League cuando igualaron 2-2 en su choque del martes 9 de abril desde las 13:00 horas en México, 14:00 horas (PER, ECU y COL), 15:00 horas en USA y 16:00 horas (BRA, ARG, URU y CHI) en el Emirates Stadium. Este duelo se perfilaba como una revancha para los ingleses. El cuadro conducido técnicamente por Mikel Arteta era ligero favorito por el gran momento colectivo que atraviesa, pues pelea el liderato de la Premier League con Liverpool y Manchester City. Mientras que los bávaros no viven un buen presente pues se muestran irregulares en la Bundesliga pero sus seis títulos de europeos lo avalan en este tipo de competición.

En los cara a cara, los alemanes siempre se impusieron. El Bayern eliminó al Arsenal en las últimas tres ocasiones que se enfrentaron en los octavos de final de la máxima competición europea de clubes (2013, 2014 y 2017), destacando la última de ellas, con un resultado humillante de 10-2 a favor de los germanos (mismo resultado en los dos partidos, 5-1). Y el equipo que entrena Mikel Arteta no juega unos cuartos de Champions desde 2010, mientras que el Bayern sólo se quedó fuera de los ocho mejores del continente en dos ocasiones en este mismo periodo.

“El Arsenal es actualmente el mejor equipo de la Premier League; todas las estadísticas lo demuestran. Están en un estado de forma fantástico. Hasta ahora hemos tenido un buen desempeño en la Liga de Campeones esta temporada. Hemos alcanzado nuestro mínimo”, sostuvo Tomas Tuchel, entrador del Bayern Munich.

Arsenal vs Bayern Munich: marcador final

CLUB MARCADOR GOLES Arsenal 2 Bukayo Saka 12′, Leandro Trossard 76′ Bayern Munich 2 Serge Gnabry 18′, Harry Kane 32′ (P)

Arsenal vs Bayern Munich: datos del partido

Información del partido Arsenal vs Bayern Múnich en vivo Día Martes 9 de abril de 2024 Horario 20:00 (hora en Londres) Estadio Emirates Stadium, Londres - Inglaterra

Harry Kane: el verdugo de Arsenal

Había una sensación de inevitabilidad cuando Arsenal y Bayern se enfrentaron en cuartos de final. Es una pareja que significa que Harry Kane, una espina clavada en el costado de los Gunners durante más de una década mientras estuvo en su rival del norte de Londres, el Tottenham, hará el viaje familiar nuevamente, con el objetivo de mantener su impresionante récord goleador contra el Arsenal.

El jugador de 30 años marcó la notable cifra de 14 goles en 17 partidos de la Premier League en esos derbis, lo que lo convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en el encuentro, por delante de jugadores como Thierry Henry y Emmanuel Adebayor, mientras que tanto los Spurs como el Arsenal lograron seis victorias. cada uno en esos concursos. Se puede decir que la capacidad goleadora de Kane es incluso mayor ahora que en cualquier otro momento de su carrera en el Tottenham: el delantero alcanzó 31 goles en liga, la mayor cifra de su carrera, en la victoria del Bayern en Darmstadt el 16 de marzo. Los Gunners seguramente sabrán qué esperar.

