Real Madrid vs. Bayern Munich se medirán por 28ª vez en sus largas e ilustres historias. El partido es válido por la semifinal de la UEFA Champions League, este miércoles 8 de mato en el Bernabéu . El encuentro se podrá ver por los canales Movistar Liga de Campeones (60), Movistar Plus+ (7), Liga de Campeones UHD (441) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus. Además, se puede seguir en directo el partido por esta previa de Gestión Mix.

Recordemos que el partido de ida entre Real Madrid vs. Bayern Múnich resultó bastante agitado. Vinicius Junior abrió el marcador en la primera mitad, pero un disparo preciso de Leroy Sané y un penal convertido de Harry Kane pusieron a los locales por delante en la segunda mitad. Sin embargo, Vinicius luego convirtió él mismo un penalti, empatando el marcador al final del partido.

¿Cómo ver Movistar Plus en directo, Real Madrid vs. Bayern Munich?

En España, puedes seguir el clásico europeo entre Real Madrid - Bayern Munich en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Liga de Campeones : dial 60 y 441/443 en UHD

: dial 60 y 441/443 en UHD Movistar Plus+: dial 7

¿Cómo contratar Movistar Plus para ver Movistar Liga de Campeones?

Te muestro las opciones para ver Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ en Movistar Plus, de acuerdo al plan que mejor se adecue a tu economía:

PLANES DE FÚTBOL EN MOVISTAR ESPAÑA Champions y Europa League Todo el Fútbol LALIGA Movistar+ CONTENIDO Toda la Champions y la Europa League, los mejores partidos de la Copa del Rey y las mejores ligas internacionales LALIGA EA SPORTS (1ª División), Champions League, Europa League, LALIGA HYPERMOTION (2ª División), Serie A y Bundesliga LALIGA EA SPORTS (1ª División) y LALIGA HYPERMOTION (2ª División) Lo mejor de LALIGA y Champions, competiciones deportivas, un estreno de cine al día, series originales e internacionales, programas originales Movistar Plus+ y más de 80 canales PRECIO 21 euros mensuales 45 euros mensuales 32 euros mensuales 12 euros mensuales