El beisbol está listo para escribir un nuevo capítulo de su historia este sábado 1 de noviembre en el Rogers Centre de Ontario, donde los Toronto Blue Jays y los Los Ángeles Dodgers protagonizarán el Juego 7 de la Serie Mundial 2025, programado a las 18:00 horas del Tiempo de Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) . La tensión es máxima: tras la victoria angelina por 3-1 anoche, la serie está empatada 3-3 y todo se definirá en un último duelo a vida o muerte. Los Azulejos habían tenido en sus manos la oportunidad de conquistar su primera corona en 32 años, pero la defensa férrea de los Dodgers y el temple del japonés Yoshinobu Yamamoto estiraron el suspenso al límite.

Ambos equipos llegan forjados en el drama. Los 45.000 aficionados en Toronto aún no olvidan cómo la jugada defensiva del puertorriqueño Kiké Hernández silenció el Rogers Centre en la última entrada del Juego 6, mientras que la ofensiva californiana revivió gracias a un Mookie Betts que respondió a la crítica con un imparable clave. Los Dodgers, campeones vigentes, buscan un título consecutivo que no se logra desde la dinastía de los Yankees (1998–2000), y Dave Roberts deberá decidir si confía la bola inicial a Shohei Ohtani o a Tyler Glasnow, quien cerró con autoridad el duelo anterior.

Del otro lado, John Schneider intenta levantar la moral de sus jugadores tras la frustración del viernes: “A veces pasa en el béisbol”, dijo el mánager canadiense, apelando a la resiliencia de un grupo que sueña con revivir las glorias de 1992 y 1993. Con Vladimir Guerrero Jr. como eje ofensivo y Kevin Gausman listo para responder una vez más, los Blue Jays buscarán aprovechar el impulso de su público y la velocidad de George Springer para romper el dominio angelino. La Serie Mundial 2025 llega a su clímax: una noche, un estadio, y la gloria al alcance de un último swing.

¿Dónde ver MLB TV EN VIVO, Blue Jays — Dodgers por la Serie Mundial 2025?

Para ver MLB TV, debes suscribirte a MLB.TV, que es el servicio oficial de streaming de las Grandes Ligas y ofrece juegos en vivo y bajo demanda, así como programación especial y acceso a MLB Network. Puedes ver los partidos desde la app de MLB en dispositivos móviles, tabletas, web y algunas plataformas de streaming mediante la opción MLB.TV.

Computadoras

Navegadores web en Windows, Mac y Linux usando el sitio oficial de MLB.TV.​

Smartphones y tablets

Apple (iPhone, iPad, iPod Touch con iOS 14/16 o superior)

Android con la aplicación MLB.​

Smart TV

Televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony y otros que tengan acceso a la app MLB o navegador compatible.​

Dispositivos de streaming

Apple TV

Chromecast

Android TV o Google TV

Amazon Fire TV

Roku​

Consolas de videojuegos

PlayStation (PS4, PS5)

Xbox

La mayoría de los juegos pueden verse en hasta 4 dispositivos simultáneamente dependiendo del plan contratado. Solo necesitas la última versión de la app MLB y tener tu dispositivo conectado a internet.​

¿Cuánto cuesta MLB TV en Latinoamérica?

Los precios de MLB.TV en Latinoamérica para 2025 son similares a los de México y se mantienen estandarizados en casi toda la región, con pequeñas diferencias según impuestos locales y el tipo de cambio. La plataforma ofrece dos planes principales válidos para cualquier país fuera de EE. UU. y Canadá:

Planes Precio USD Descripción de MLB TV Anual todos los equipos $149.99 Acceso a todos los juegos de la temporada regular y postemporada en vivo y on demand, 1080p, 4 pantallas, DVR, audio sin restricciones. Incluye ligas invernales (LMP/LIDOM) Mensual $29.99 Igual que el plan anual pero mes a mes Audio (At Bat) $3.99/mes Escucha todos los partidos en vivo y selectos de Spring Training; solo audio

Puedes probar MLB.TV por 7 días de forma gratuita antes de pagar.​

Todos los planes permiten el uso de dispositivos móviles, Smart TVs, computadoras y tablets.

El contenido de audio está disponible a un costo mucho menor, ideal si solo te interesa escuchar los juegos en vivo.​

Puede haber ofertas de mitad/final de temporada, por ejemplo $49.99 por el resto del año o $119.99 desde junio.​

Los precios suelen ser los mismos para la mayoría de los países de Latinoamérica: Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, entre otros.​

El acceso es ilimitado (sin blackouts), salvo para juegos de Toronto Blue Jays en Canadá.​

Incluye todos los partidos de Ligas Invernales, como la Liga Mexicana del Pacífico, sin costo extra.​

El plan mensual se renueva automáticamente; el anual generalmente no lo hace.

Horario, TV y dónde ver en vivo Blue Jays — Dodgers por Juego 7 de la Serie Mundial 2025

Partido : Blue Jays vs. Dodgers, por el Juego 7 de la Serie Mundial 2025

: Blue Jays vs. Dodgers, por el Juego 7 de la Serie Mundial 2025 Fecha : sábado 1 de noviembre de 2025

: sábado 1 de noviembre de 2025 Hora : 18:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT

: 18:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Transmisión : MLB.TV

: MLB.TV Lugar: Dodger Stadium de Los Ángeles, California (EE.UU.)

Previa Dodgers vs. Blue Jays por Serie Mundial. (VIDEO: FOX)